Banjaluka: Gimnazijalci skupljaju novac za ekskurziju

Svi će ići na ekskurziju, odlučni su banjalučki gimnazijalci. Od neobavezne kafe do humanitarnog projekta, to je put nastanka “Sedmice za nas” u njihovoj režiji.

Srednjoškolci su uspjeli da spoje umjetnost i humanost i da ekskurzijom obraduju svoje drugare.

“Stvarno nije mala stvar kada znate da smo nekome pomogli da ode na tu ekskurziju koja je nekako kruna cijelog srednjoškolskog života. Da bi evo došli do ove godine gdje smo podigli manifestaciju na neki viši nivo pomoću naših sponzora”, kaže Luka Tomić, učenik i organizator.

Prošle godine su prevazišli svoja očekivanja. Uspjeli su da sakupe novac i obezbijede ekskurziju za četrnaestoro drugara. Ove godine se nadaju da će biti još uspješniji.

“U našem društvu jeste stereotip da su mladi pasivni, a mi ćemo, mi sada kroz ovu sedmicu pokazujemo da mi mladi nismo letargični, već pokazujemo da svako ako ima ideju, ako želi da je realizuje da može to da uspije kao što smo mi”, navodi Dajan Jošić, učenik i organizator.

Svi u školi su ponosni na učenike i njihovu želju da učine nešto, prije svega humano, za svoju zajednicu. Nadaju se da će taj i slični projekti postati tradicija banjalučke gimnazije.

”Oni su uvukli, da tako kažem, u svoje redove talentovane i darovite vršnjake iz drugih banjalučkih škola i to je nešto što je sve nas posebno obradovalo. Jedne večeri su ovdje svima njima dodijelili nekakve diplomice, sertifikate za učešće i to je bilo onako i marketingški, da kažem, su pokazali da su zreli, ali i drugarski i u svakom nekom smislu da su odgovorni i to je lijepa stvar”, izjavio je Zoran Pejašinović, direktor “Gimnazije”, Banjaluka.

Iskustva koja stiču u projektu su, kažu, neprocjenjiva. Nikola, Dajan, Aleksa i Luka, zajedno sa svojim kolegama srećni su što imaju priliku da pokažu svoju svestranost. U sedmici umjetnosti učenici su prikazali svoje talente kroz film, izložbu, ples, književnost, predstave. Sutra uveče je planiran i humanitarni koncert grupe M.O.R.T.