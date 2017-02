Banjaluka dobija novu “Toplanu” – i to na drva

Rodilo se novo rješenje za grijanje u Banjaluci, koja će, čini se, dobiti novu toplanu – i to na drva. Prijedlog će se na odborničkim stolovima naći na narednoj sjednici, optimističan je Igor Radojičić, ako joj zeleno svjetlo da skupštinski kolegijum.

Priznaje gradonačelnik da su svi rokovi prošli, i da je za “Toplanu” ovo posljednji voz.

“Imamo jednu ludu ideju da u toku ove godine imamo izgrađenu novu toplanu, jer zaista deset godina se raspravlja o uglju, uglja nema, o termalnim vodama, vode nema, o gasu, gasa nema do Okučana. Znači mi imamo jedan energent, to je drvo, imamo hroničan problem sa našom ‘Toplanom’, koja je već 85 miliona u minusu, koja dalje ne može funkcionisati, radi na mazut i moramo to riješiti u ovoj građevinskoj sezoni”, istakao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Novim rješenjem Radojičić još nije osvojio podršku ni u svojim redovima. Mazut, kaže Marinko Umićević, jeste papreno skup, ali ga se, za svaki slučaj, ne treba odricati.

“Ja se bojim da neće biti drva, kad mi svi pređemo na tu drvenu sječku i to ostalo. Ja kad pogledam gore na Starčevicu, kako se onaj dim crni, od te sječke, ja se zapitam, pa to više zagađuje od ‘Toplane’, i kako na Starčevici gore onoliki pepeo po stanovima i po vešu, tako da jednostavno ne znam. Ma da sam ja rekao, ja bih ipak ostavio ‘Toplani’ bar jedan plamenik, pitanje je hoće li biti drva”, rekao je Marinko Umićević, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Nisu gradonačelnikovim prijedlogom zadovoljni ni u opoziciji. Drvo, tvrde nije najbolje rješenje za toplanu, niti je pouzdan energent. Bolje prijedloge ne žele da izvlače iz rukava, bar dok se ne dočepaju vlasti, kažu u SDS-u.

“Mi ćemo dobiti tu odluku, odnosno da vidimo na koji način će to biti i mi imamo stvarno dosta primjedbi i to ćemo ostvariti u narednom periodu, koliko ustvari može ta sječka da zadovolji naredni period, koliko oni kažu pet godina, šta ćemo poslije toga, gdje je pošumljavanje, šta se radi u suštini u prethodnom periodu, da smo došli do toga da nestane šume”, kazao je Aleksandar Petković, odbornik SDS-a u Skupštini grada Banjaluka.

Ako prijedlog o novoj toplani bude usvojen na skupštinskom kolegijumu, odbornici će se o njemu izjašnjavati sredinom marta. Naredni korak je javni poziv za izvođača radova.