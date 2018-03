Banjaluka dobija novu sportsku dvoranu

Banjaluka dobija još jednu sportsku dvoranu. Raspisan je tender u vrjednosti od milion maraka za rekonstrukciju i prenamjenu nekadašnjeg poznatog Šoping centra.

Dugo se pričalo, a sada smo korak do gradnje, hvale se u Gradskoj upravi. Kažu da će to biti savremena dvorana, ali i najveći ovogodišnji projekat za sport u gradu na Vrbasu.

Na bivšem šoping centru će se raditi kompletna rekonstrukcija vanjskog i unutrašnjeg djela, ali i izgradnja svlačionica. Nova sportska dvorana veličinom će biti najviše primjerena odbojci, košarci i rukometu.

Pare za izgradnju biće osigurane iz eksternih izvora. U gradskoj upravi priznaju da će najmanje ići iz gradske kase.

“Biće dio sportskog centra u kome se nalazi i dvorane “Borik” i “Obilićevo”. To će biti prva nova dvorana u Banjaluci poslije nekoliko decenija, jer je zadnja građena dvorana “Obilićevo”, koja je prošle godine rekonstruisana. Cilj nam je da do jeseni imamo, ako tender nabavka bude išla normalno bez žalbi nekih i zapleta, da do jeseni imamo u upotrebi još jednu sportsku dvoranu”, istakao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Nova sportska dvorana nam i te kako treba – kažu banjalučani. Dodaju, da je sramota da u sred centra stoji devastiran išarani objekat. Raduje ih što niče još jedno mjesto koje će najmlađi građani moći posjetiti.

– Omladinu izvesti iz kuće što više, da se bave sportom, mislim da nedostaje ovom gradu.

– Dobro je to, sve što se radi, napreduje, što ide gore dobro.

– Ja mislim da je dovoljno šoping centara i treba još jedna dvorana da bude. istakli si građani Banjaluke

Prispjele tenderske dokumentacije će se otvoriti sljedeći mjesec. Iz gradske uprave poručuju da su riješeni svi vlasnički odnosi.

(ATV)