Banjaluka dobija najveći šoping centar u RS

Gradnja tržnih centara mogla bi obilježiti građevinsku sezonu u Banjaluci. Ideja o premještanju “Siti mola” iz centra grada još je svježa, a iz Beograda stiže dugo očekivana potvrda – i “Delta holding” Miroslava Miškovića počinje da gradi.

Novi tržni centar ličiće “Delta sitiju” u Beogradu i već je predviđen regulacionom planom.

Zemljište na kom bi mogao da nikne tržni centar u vlasništvu je grada i na samo nekoliko metara od zgrade Vlade. Prednost lokacije je, kaže gradonačelnik i blizina saobraćajnice, pa ni pristup ne bi trebalo da bude problem.

Trljajući ruke, početak radova očekuju i investitor i gradski oci. To je, kažu, korak prema modernijoj Banjaluci. Došlo je, tvrde, vrijeme da najveći grad Srpske, osjeti dašak zapadnih trendova.

“Početak izgradnje najvećeg šoping centra u Srpskoj u Banjaluci je investicija od 70 miliona evra i mi se nadamo da ćemo realizacijom ovog projekta oživjeti lokalnu ekonomiju kroz kreiranje dodatnih 2500 radnih mjesta”, rekao je Dejan Jeremić, generalni direktor “Delta holdinga”.

Gradonačelnik Banjaluke smatra da je to dobra prilika za Banjaluku.

“Mislim da bi to bila dobra stvar za Banjaluku. To bi za gradski budžet dosta značilo jer bi se radilo o značajnim naknadama. Značilo bi za građevinski sektor jer bi to bio posao koji bi angažovao građevinske potencijale i naravno značio bi i za nezaposlena lica”, kazao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Neka se grade tržni centri ali dobro bi došla i fabrika, tako najčešće komentarišu anketirani Banjalučani. Sa idejama nadležnih su upoznati. Nije, kažu, problem gradnja, već što postoje i drugi prioriteti, a o njima niko ne govori.

U međuvremenu, u centru grada, rupa. To je trenutna slika započetih radova na izgradnji “Siti mola”, zajedničkog projekta “Ideal” i “Tropik” kompanija. Ideja o premještanju na Paskolinu ciglanu još je samo ideja, bar do početka pregovora. A do njih će uskoro doći, nadaju se investitori.

“Mi ne moramo graditi šoping centar ali hoćemo da gradimo, nevezano za to da li će ovi graditi ili neće, ali vidjećemo, sve je to u povoju još”, kazao je Nenad Luburić, vlasnik “Ideal kompanije”.

Ukoliko se dogovor postigne, za dosadašnje radove, grad će investitorima isplatiti kompenzaciju, kaže gradonačelnik, a sve ostalo će ići korak po korak. Umjesto “Siti mola”, u centru grada, kaže, osvanuće podzemni parking, a na novom trgu spomenik palim borcima.