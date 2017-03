Banjaluka dobija Čurkinovu ulicu?

Odbornik Ujedinjene Srpske u Skupštini grada Banjaluke Marinko Dragišić koji je podnio inicijativu da jedna ulica dobije ime Vitalija Čurkina, kaže da će Čurkinovo ime biti „zlatnim slovima upisano u istoriju srpskog naroda“ jer je kao ambasador Rusije u UN uložio veto na britansku rezoluciju da se u Srebrenici dogodio genocid.

„Mislim da je najmanje što možemo da uradimo da jedna od ulica u Banjaluci nosi njegovo ime. Ovim gestom pokazujemo zahvalnost gospodinu Vitaliju Čurkinu jer je u teškim trenucima po srpski narod branio i štitio interese Srba i mi smo mu zahvalni“, kaže Dragišić za Sputnjik.

On dodaje da je kao odbornik u Skupštini grada iskoristio svoje pravo da predloži inicijativu, na kojoj je insistirao i jedan dio građana Banjaluke.

„Podnio sam inicijativu koja je proslijeđena gradonačelniku, i sad bi komisija koja se bavi davanjem imena ulicama trebalo da je razmotri. Ne znam koliko će to trajati, ali vidim da postoji raspoloženje i da će to biti realizovano. Ne znam kad, pošto je naš zahtjev bio da ta ulica bude u užem centru grada“, kaže on.

Dragišić dodaje da postoje naznake da će se u centru Banjaluke graditi zgrada Ruskog kulturnog centra, i da bi najbolje bilo kada bi ta zgrada bila u budućoj Čurkinovoj ulici.

Prema njegovim riječima, dio građana Banjaluke je inicirao tu ideju zbog zasluga Čurkina kao „velikog prijatelja srpskog naroda“.

„Najvažnije je da se ta inicijativa realizuje, i da ta ulica bude baš u centru grada, da bi svi građani Banjaluke znali gdje je, a ne da bude na periferiji, pa da niko ne zna gdje je. Bolje je da malo sačekamo da bude sve kako treba. Ne očekujem da će se to mnogo razvlačiti, pošto je i gradonačelnik, kao i većina odbornika, zainteresovan za tu inicijativu i misli da je to pravi prijedlog“, ističe Dragišić.

Prema njegovim riječima, inicijativa da Čurkin dobije ulicu ima bezrezervnu podršku i građana i odbornika u Banjaluci.