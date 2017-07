Banjaluka: Dječaku na igralištu slomio ruku

Prošlog vikenda, plivač Jovan Lekić, na državnom prvenstvu RS osvojio je puno krilo medalja.

U pondjeljak uveče završio je na operacionom stolu. Stariji dječak na školskom igralištu, priča Jovan, pokušao je da mu iz ruku uzme košarkašku loptu, Jovan je nije dao i sve se završilo po njega, kobnim padom.

“On mi je rekao da se pravim lud, krenuo me udarati i šamarati. Ja sam se onda odmaknuo od njega. Kad sam se okrenuo od njega on me je uhvatio za ruku i oborio, kako me oborio, ja sam pao, dočekao sam se na ruku i slomio ruku”, rekao je Jovan.

Lekići u nevjerici prepričavaju dešavanja sa školskog igrališta i poslije toga. Sve su prijavili policiji, jer kažu, žele da spriječe da neko drugo dijete prođe slično ili još gore.

“Mali se snalazi jer očito ima iskustva u tim takvim stvarima, s obzirom da je dijete policajca, pa zna šta da radi, u tom trenutku naziva i Hitnu pomoć i oca, koji je policajac, mimo službene dužnosti odlazi na Paprikovac da saobtira Jovana, da prizna šta se desilo. Dijete nam ne govori pravu istinu, nego nam govori da je on sam pao. Drugi, treći, četvrti dan, djeca koja su bila na igralištu govore da to nije nesretni slučaj, da se to nije desilo u utakmici, nego je namjerno i svjesno taj dječak, momak ili šta već Marko ga je tako udario da je dijete palo. To je fizički napad na moje dijete”, rekla je Nataša Lekić.

U policiji kažu da su slučaj proslijedili tužiocu za mololjetičku delinkvenciju. A našoj redakciji javio se otac dječaka koji je gurnuo Jovana. Pred kameru nije htio, kao ni da mu spominjemo ime i prezime. Tvrdi da njegov sin nije imao namjeru da povrijedi druga i da im je iskreno žao zbog svega što se dogodilo. Upravo ovih dana, Lekići planiraju i selidbu na Maltu, jer je Jovan dobio ponudu da pliva za tamošnji klub. Međutim, povreda im je poremetila planove.

“Slomljene su dvije podlaktične kosti, gdje će najmanje šest sedmica biti oporavak.Nakon toga se vrši još jedna operacija da se te pločice izvade”, rekla je Nataša Lekić.

Jovanova baka Slobodanka koja je radni vijek provela kao medicinska sestra na banjalučkoj hirurgiji, kaže da bi to što se njima dogodilo, trebalo da bude nauk i roditeljima i institucijama da obrate pažnju na maloljetničko ponašanje koje, sve češće, izmiče kontroli.