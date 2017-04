Banjaluka: Danas i sutra privremene obustave saobraćaja

U Banjaluci će danas i sutra biti na snazi privremene obustave saobraćaja zbog manifestacija povodom obilježavanja 22. aprila, Dana grada koje će biti održane na Trgu Krajine i u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj će biti privremeno obustavljen danas od 17.00 do 23.30 časova i od 8.00 časova sutra do 2.00 časa u nedjelju na dijelu Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice iste ulice sa Ulicom Marije Bursać.

Zbog održavanja međunarodne atletske ulične trke “Banjaluka 2017” saobraćaj će biti privremeno obustavljen sutra od 12.00 do 16.00 časova na dijelu Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice iste ulice sa Ulicom Marije Bursać.

(Srna)