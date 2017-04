Banjaluka: Danas i sutra obustave saobraćaja

Na području Banjaluke danas i sutra će zbog sanacije pasarele u Ulici Rade Kondća biti izmijenjen saobraćaj na dionici magistralnog puta Banjaluka jedan-Čajevac, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Izmjena saobraćaja na dužini od 140 metara biće na snazi od 6.00 ujutro do ponoći.

Auto-moto društvo “Banjaluka” i Alfa Romeo klub “Ugo Stela” danas i sutra organizuju Međunarodni skup “Banja Luka 2017”. Za danas je od 12.00 do 14.00 časova planirana relacijska vožnja Trapisti-Slatina-Glamočani-do odredišta Marketauto “Salon”.

Iz AMS napominju da će u ponedjeljak, 1. maja, u centru Banjaluke privremeno biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja javnog skupa u organizaciji Saveza sindikata Republike Srpske.

Privremena obustava saobraćaja biće na snazi od 10.30 do 13.30 časova na dijelu Ulice Kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do raskrsnice sa Alejom Svetog Save i na dijelu Ulice Kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnioce sa Ulicom Vuka Karadžića do raskrsnice Ulice Mladena Stojanovića sa Ulicom Trive Amelice.

(Srna)