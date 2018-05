Banjaluka centar turizma i investicija

Do sada prijavljeno 300 Štafera

Međunarodna konferencija turizma i investicija “Banjaluka 2018”, čiji je cilj poboljšanje turizma, dovođenje novih investitora koji su zainteresovani za ulaganje u izgradnju smještajnih kapaciteta u gradu, biće održana 10. i 11. maja u Banskom dvoru.

Natalija Trivić, načelnica Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku grada Banjaluka, naglasila je da će konferencija biti usmjerena na promociju turističke ponude grada i teme koje se odnose na brendiranje gradova kao turističkih destinacija.

“Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo sve one koji su, sa jedne strane zainteresovani da ulažu u oblast turizma, i sa druge strane tur operatore koji imaju mogućnost da promovišu ono što je turistička ponuda Banjaluke. Treći faktor je želja da uključimo domaće subjekte u oblasti turizma određenim edukacijama, sticanju novih znanja, i da se upoznaju sa novim trendovima u turizmu”, rekla je Natalija Trivić gostujući u magazinu “5do7” Alternativne televizije.

Irena Radojević, direktor Turističke organizacije grada Banjaluka, rekla je da imaju veliki broj prijavljenih učesnika i predavača.

“U Banjaluku dovodimo Dejvida Boneta, predstavnika svjetskog tur operatora “Tomas Kuk”, koji će održati predavanje kako brendirati gradove kao turističku destinaciju. Biće održane diskusije koje će pokazati zašto ulagati u smještajne kapacitete Banjaluke i brendiranje grada. U gradu je postao prepoznatljiv manifestacioni i avanturistički turizam, koji je sve popularniji”, istakla je Radojevićeva.

Natalija Trivić je istakla da je turizam privredna grana koja donosi prihod gradu, kao i svim privrednicima, i da je na taj način moraju svi posmatrati.

“Turizam zahtjeva ulaganja i to konstantna ulaganja. Istraživanja pokazuju da je adrenalinski turizma sve popularniji u Banjalauci. Uz to ide i gastro ponuda koja je prikazana i kroz “Ćevap fest” i to je jedan vid brendiranja i hrane što je jako bitno. Moramo da probudimo emociju kod našeg gosta, a emocije se najbolje probuđuju kroz ukuse i određene doživljaje koji će goste ponovo vratiti u naš grad”, naglasila je Trivić.

U okviru konferencije biće promovisani segmenti turizma, kao i gastro kutak sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i domaćih proizvoda.

Takođe, tokom konferencije će biti prezentovane ponude adrenalinskog turizma te manifestacije i festivali koji se održavaju u Banjaluci.