Banjaluka: 60 decibela granica za kazne

Banjaluka bi trebalo od idućeg mjeseca da bude tiša.

Tome se nadaju u Gradskoj upravi jer su predložili da se, po ugledu na parametre iz postojećeg Pravilnika, ograniči buka koncerata i živih svirki do 60 decibela, a da one koji to ne budu poštovali, dočekaju rigorozne kazne, od 1.000 do 10.000KM.

U komunalnoj policiji uvjeravaju da je to jedini način da reaguju.

“Inicijativa je bila gradonačelnikova s obzirom da nije bila uređena ta oblast u gradu, da su brojne prijave i zahtjevi građana bili da se ili definiše ili ograniči i postupa prema onima koji održavaju javne manifestacije, koncerte i sve ostalo, a svi smo svjedoci šta se ljetos dešavalo”, rekao je Milenko Letić, načelnik Odjeljenja komunalne policije.

Muzičare bi ta odluka itekako pogodila. Gitarista grupe “Tupas mene” uvjeren je da onaj ko je odredio granice buke, o zvuku ne zna mnogo.

“Ograničiti da zvuk iz lokala i da živa svirka se ograniči na između 40 i 80 decibela je totalna glupost”, kazao je Dragan Moconja.

Ni Banjalučanima, barem onima koje smo anketirali, se ta ideja ne dopada. Gradu, kažu, može samo naškoditi.

Odluka ipak zavisi samo od gradskih odbornika. Ona podrazumjeva da organizatori koncerata moraju da dobiju odobrenje od policije, a potom i od Odjeljenja za privredu. Elaborat o buci i stručno lice koje mjeri buku biće neophodni. Dozvoljeni decibeli zavisiće od mjesta koja su u blizini koncerta. Tako će najmanja buka biti dozvoljena u blizini zdravstvenih ustanova, dok će malo bučnije biti u blizini stambenih objekata.