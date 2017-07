Banjalučkim ambulantama prijeti zatvaranje

Desetak ambulanti u banjalučkim naseljima uskoro će završiti pod katancem. Razlog je, kažu gradske vlasti, mali broj prijavljenih pacijenata.

Svoja vrata zatvoriće i ambulanta u naselju Petrićevac. To se nikako ne sviđa penzioneru Nedeljku Šikaniću koji je i danas baš u toj ambulanti zatražio pomoć od ljekara.

“Mislim da nisu to dobro osmislili, da to još jednom pogledaju, jer to sigurno ne vodi ničemU. Neosmišljeno jednostavno. Nešto što je potreba, potreba građanima. Znači ambulanta mora biti tu”, kaže

Nedeljko Šikanić.

Neće samo stanovnici Petrićevca ostati bez ambulante. Kako će otići doktoru, uskoro bi mogli da razmišljaju i mještani naselja Kuljana, Šargovca i Motika.

Zatvaranje prijeti i ambulanti u naselju Ada. Iako u ovom naselju živi veliki broj stanovnika, u ambulanti je prijavljen mali broj pacijenata.

U tim naseljima ima i do 80 odsto manje pacijenata od predviđenog. Zato je zatvaranje logičan potez, poručuje gradonačelnik.

“Ja sam u vrlo teškim razgovorima sa Domom zdravlja u Banjaluci sa zdravstvenom ustanovom oko mreže zdravstvenih ustanova, tačnije porodičnih ambulanti. Dom zdravlja nema obezbijeđena sredstva od strane Fonda zdravstvenog osiguranja za održavanje postojeće mreže. Postoji do deset ambulanti na terenu koje ne ispunjavaju uslove, jer imaju znatno manji broj registrovanih”, navodi Igor Radojičić, gradonaćelnik Banjaluke.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja samo pisano poručuju da sa svim domovima zdravlja potpisuju ugovor u skladu sa brojem registrovanih osiguranika. Navode i da svoje obaveze redovno izvršavaju prema svim ustanovama.