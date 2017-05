Banjalučki polumaratonac treći dan na aparatima

Već treći dan, jedan od učesnika Trećeg banjalučkog polumaratona je na intenzivnoj njezi.

Diše pomoću aparata, i životno je ugrožen. Stanje drugog pacijenta je bolje, i premješten je sa intenzivne njege.

“Jedan od pacijenata je danas oporavljen, prebačen na odjeljenje gastroenterologije radi nastavka liječenja, a drugi pacijent je još uvijek hospitalizovan u klinici intenzivne medicine jer zahtjeva monitoring. Nalazi se na mašini za vještačko disanje, a stanje svijesti – još uvijek u komi”, kazao je Danica Momčičević, specijalista pneumoftiziolog.

Kako saznajemo, oba pacijenta su muškarci mlađe životne dobi.

Na polumaratonu u Banjaluci, uslovi su bili teški i za one najspremnije – kombinacija visoke temperature i visoke vlažnosti vazduha. Čak je i Lusija Kimani, najpoznatija bh. atletičarka kolabirala od premora.

“Mi smo angažovali hitnu pomoć, svake godine angažujemo dva kola hitne pomoći. Na stazi, na svakom kilometru smo imali po jednog člana GSS-a”, rekao je Vladimir Selec, organizator Banjalučkog polumaratona.

Trčanje kao vid treninga je sve popularnije u posljednjih nekoliko godina. Doktori kažu da se mora obratiti pažnja na veliki broj faktora, od patika koje nosite do vremenskih prilika na dan trke. Dodaju da se nečemu tako napornom ne smije pristupiti olako.

“Dosta je drugih elemenata koji čine jednu cjelinu koja je na kraju presudna. Jedan sam element nije. Od same vrućine, do načina kako se kondiciono treniralo, do načina na koji se ponašalo nekoliko dana uoči same trke. Znam iz ličnog iskustva, da je bilo ljudi koji su izlazili veče uoči trke, bilo je ljudi koji su smatrali da uopšte ne moraju da treniraju, da je to nešto lagano”, rekao je Ratko Perić, doktor nauka sportske fiziologije.

Na trećem izdanju najmasovnije banjalučke trke, učestvovalo je oko 1.300 ljudi. Prema podacima organizatora, do cilja nije došlo samo njih 15.