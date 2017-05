Banjalučki polumaraton: Izmjene i obustave saobraćaja

Banjalučki m:tel polumaraton startuje u nedjelju 14.05. u 09.00 časova i za taj dan predviđena je izmjena režima saobraćaja u vidu potpunih obustava saobraćaja na pojedinim saobraćajnicama i prenamjeni jedne polovine kolovoza, na način, da se umjesto jednosmjernog, odvija dvojsmjerni saobraćaj.

Na dan Banjalučkog polumaratona potpuna obustava saobraćaja u periodu od 5 do 16 časova odvijaće se u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara cara Dušana.

U periodu od 08.45 do 10.45 časova potpuna obustava saobraćaja važiće i za Bulevar olimpijskih pobjednika, Gundulićevu ulicu na dijelu od Aleje svetog Save do Bulevara olimpijskih pobjednika, na Aleju svetog Save na dijelu od Gundulićeve ulice pa do Ulice Kralja Petra I Karađorđevića.

Potpuna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 08.15 do 13.15 važi i za saobraćajnice u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Ulice Mladena Stojanovića do Ulice Vuka Karadžića, Ulicu Mladena Stojanovića na dijelu od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Trive Amelice, kao i Ulicu Trive Amelice na dijelu od Kralja Petra II do Bulevara Srpske vojske. Potpuna obustava saobraćaja u desnoj kolovoznoj traci, gledano iz smjera Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, biće u Bulevaru Desanke Maksimović od 09.15 do 12.15 časova.

Potpuna obustava saobraćaja u periodu od 09.15 do 12.15 odnosi se i na: Ulicu Majke Jugovića na dijelu od Bulevara Desanke Maksimović do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, pa od Bulevara Vojvode Stepe Stepanovića na dijelu od Majke Jugovića do Ulice cara Lazara, pa od Ulice cara Lazara na dijelu od Bulevara vojvode Stepe Stepanovića do Ulice Mirka Kovačevića. Potpuna obustava od 09.15 do 12.15 časova važi i za saobraćajnice u Ulici Mirka Kovačevića na dijelu od Ulice cara Lazara do Ulice Miloša Obilića, od Miloša Obilića na dijelu od Ulice Mirka Kovačevića pa do Ulice Gavrila Principa, kao i u Ulici Branka Morače na dijelu od Ulice Gavrila Principa do Kozarske ulice.

U periodu od 09.15 do 13.15 potpuna obustava saobraćaja biće i u: Kozarskoj ulici na dijelu od Ulice Branka Morača do Kralja Petra I Karađorđevića, Ulici Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Bulevara cara Dušana do Kozarske ulice, Bulevaru cara Dušana na dijelu od Kralja Petra I Karađorđevića do Kninske ulice. Potpuna obustava saobraćaja od 09.15 do 13.15 časova odnosi se i na Kninsku, Vidovdansku, Ulicu Kralja Petra II, Prvog krajiškog korpusa kao i Ulicu Trive Amelice na dijelu od zapadnog tranzita do Kralja Petra II.

Potpuna obustava saobraćaja od 08.45 do 11.45 časova odnosi se i na Bulevar Srpske vojske na dijelu od Ulice Trive Amelice do Aleje svetog Save.

Potpuna obustava saobraćaja za navede ulice odnosi se na desnu kolovoznu traku gledano iz smjera sjevera (Laktaša) i prenamjeni lijeve kolovozne trake gledano iz smjera sjevera (Laktaša) na način da se odvija dvosmjerni saobraćaj. Bulevar vojvode Petra Bojovića na dijelu od Aleje svetog Save do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića takođe će u periodu od 08.45 do 11.45 biti potpuno obustavljen za saobraćaja u desnoj kolovoznoj traci gledano iz smjera sjevera (Laktaša) i izvršiće se prenamjena lijeve kolovozne trake gledano iz smjera sjevera (Laktaša) na način da se tako uspostavi dvosmjerni saobraćaj.

ATV će i ove godine imati ekipu koja će trčati štafetni polumaraton.

Kompletan elaborat obustave saobraćaja moćete pogledati ovdje.