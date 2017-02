Banjalučki padobranci šokirani istragom protiv Nade Tešanović

Nakon potvrde da banjalučka policija istražuje poslovanje bivšeg ministra porodice, omladine i sporta, Nade Tešanović, i to zbog organizacije Svjetskog padobranskog prvenstva prije dvije godine u Banjaluci, banjalučki padobranci kažu da su više nego šokirani.

“Mi u klubu smo silno iznenađeni, gotovo sablažnjeni činjenicom da se, eto, nakon dvije godine spominje problem Svjetskog prvenstva. Mi živimo u uvjerenju i to je apsolutno svakom poznato da je, ako je išta u ovoj zemlji čisto kao suza, onda je to organizacija Svjetskog prvenstva u padobranstvu u Banjaluci. Da je išta nečasno i krivo u tome bilo, to bi se dosad više puta otkrilo, raskrinkalo”, kazao je Rade Čajić, nastavnik padobranstva u Padobranskom klubu Banjaluka.

Kako nezvanično saznaje ATV, sumnja se u zloupotrebu dokumentacije a navodno se istražuje i novac koji je Vlada dodijelila Vazduhoplovnom savezu za organizovanje Svjetskog prvenstva.

