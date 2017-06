Banjalučki gimnazijalci osvajaju nagrade!

Teško da možete na Mars, ali zato ima onih koji tamo mogu da šalju laserske svjetlosne signale. Kako to izgleda znaju učenici banjalučke Katoličke gimnazije. Već je napravljeno mnogo takvih, ali oni su, kažu, dodali nove elemente.

“Mi smo napravili to u kombinaciji sa nekim drugim stvarima koje se dosad nisu kombinovale. Na primjer, mi smo taj eksperiment iskombinovali sa vižualajzerom, odnoso ekvilajzerom, I tako znači kad se prenosi taj zvuk da se osim što se prenosi zvuk, da se ne pretvara opet u zvuk, nego da se pretvara u vizuelno”, ispričao je Andrej Pavlica.

Tako su došli do ideje da bi i muzika u diskotekama mogla da se puštalaserom, a ne na standardnim nosačima zvuka. Ipak, nedostajalo im je para da to dovrše. Zato su dovršili robota koji ispituje konfiguraciju tla ultrazvučnim senzorom. I sve to rade sami.

“Nekad im dam ideje, nekad oni imaju svoje ideje, onda oni uglavnom to rade. Ja sam tu kao neko kad negdje baš zapne da pomognem sa objašnjenjima iz fizike – kako šta funkcioniše. Ja se na primjer u ove stvari apsolutno ne razumijem”, kaže Andreana Kovačević, profesorka fizike.

Na četvorostranoj piramidi od tamnog stakla već dvije godine prikazuju planetu i Sunčev sistem u 3D obliku. Takve holograme mogli bi, kažu, da naprave i za projekciju koncerata. Za sada im je najzanimljivija fotonska laboratorija za ispitivanje vrste tla, i to u staroj kutiji za cipele.

“U toj kutiji se nalaze četiri vrste lasera, kao i tri vrste kamera. To nam je potrebno za dalje učestalo istraživanje u projektu Marsa. Na primjer, kamere koje se nalaze tu, jedna od njih je infracrvena kamera I nalazi se infracrveni laser. Infracrvena kamera potrebna je da snimi infracrveni laser jer on pripada nevidljivom dijelu spektra”, rekla je Sara Petrić.

Osim tla, u toj kutiji može se procijeniti kvalitet masilovog ulja. Kroz maslinovo ulje se pusti zeleni laser i ako se dobije crvena ili narandžasta boja – ulje je kvalitetno. Za svoje izume nedavno su dobili zlatnu medalju u Bugarskoj, a pored nje stoji još pehara i diploma.