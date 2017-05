Banjalučki fotograf trpio velike bolove prije smrti

Kristina Jovković optužena da je u novembru prošle godine ubila bivšeg partnera, Aleksandra Mujčinovića Akija, u njegovoj kući u Solunskoj u Banjaluci, plakala je u sudnici dok je slušala obdukcioni nalaz svoje žrtve.



Specijalista sudske medicine Željko Karan obrazložio je povreda koje su mu nanesene, kada ga je Jovković u noći sa 18. na 19. novembar 2016. godine 11 puta izbola kuhinjskim nožem.

Dok je Karan objašnjavao kako su na tijelu bile tri ubodne rane u predjelu grudnog koša, a osam u predjelu trbuha, Jovković je vidno potresena brisala suze.

– Neposredan uzrok smrti je masovno unutrašnje iskrvarenje. Trebalo je vremena da on iskrvari. Za to vrijeme je trpio intenzivne bolove. Ko se ikada posjekao zna kako je to, ali 11 uboda to definitivno boli – kazao je Karan.

Na pitanje tužioca o kakvoj je smrti riječ kod žrtve, Karan je istakao da se radi o „nasilnoj i ubilačkoj smrti“, te da bi bilo nevjerovatno da je neko na ovakav način mogao izvršiti samoubistvo, čak i da je u pitanju “japanski sepuku“ (harakiri, rezanje trbuha).

– Ipak, kao prvo mi nismo u Japanu, a čak i tada bi bilo nevjerovatno ovako izvršiti suicid – kazao je Karan.

Nakon njegovog svjedočenja uslijedilo je iznošenje tjelesnog i ginekološkog nalaza Jovkovićeve, a kako bi se utvrdilo da li je ona imala povrede koje ukazuju da je bila žrtva, a iz tog dijela suđenja, javnost je bila isključena.

(EuroBlic)