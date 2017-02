Banjalučke tatu priče: Koje su najpopularnije tetovaže FOTO

Slova, imena, datumi, satovi, kompasi i horoskopski znakovi najčešće su današnje tetovaže.

O ekspanziji tetoviranja svjedoče i situacije, gdje ljudi dođu bez ikakve ideje šta bi radili, te traže katalog da nešto izaberu. Ipak, ono što je pozitivno, svijest o tetovažama se mijenja.

Majstori za tetovaže su umjetnici koji ukrašavaju tijela, a tetovaže ukrasi sa posebnom simbolikom. Međutim, tetoviranje sve više postaje trend, koji ljudi žele pod svaku cijenu, do te mjere da im nije bitno šta imaju na koži.

Jedan od najpoznatijih banjalučkih tatu majstora, Nabojša Narančić Nešo, koji je otvorio studio prije sedam godina, kaže da su se pogledi na tetoviranje od tada puno promijenili.

– Kada sam počeo da radim glasio sam za nekog neozbiljnog lika koji tetovira. Danas se to promijenilo i smatraju me umjetnikom koji radi ozbiljan posao. Naravno, uvijek ima onih koji ne shvataju, to su većinom stariji ljudi, koji imaju te neke stavove i sa kojima ne vrijedi raspravljati – objašnjava Nešo, koji je poznat po tome što crta portrete i koji je na koži mnogih Banjalučana napravio prava umjetnička djela, a dobitnik je mnogih nagrada i priznanja.

Iako su tatu majstori talentovani umjetnici, koji sve ideje mogu sprovesti u djela na koži, kažu da su ljudi, kada su motivi u pitanju, jako ograničeni.

– Tetovirao sam ljude u Njemačkoj i Danskoj i tamo je drugačije. Ljudi koji se odluče na tetovaže prate rad umjetnika, ne izaberu ga slučajno, bitno im je ko ih tetovira, a kod nas druga priča. Ovde nam klijenti ne daju slobodu i teško je istaći se i napraviti karijeru, jer svi tetoviraju isto – objašnjava Nešo.

Dodaje da, iako je istetovirao nekoliko hiljada ljudi, uvijek ima strah kada na ulici vidi svoj rad, te ponos i osmjeh kada vidi da je osoba zadovoljna.

U ekspanziji tetovaže, gdje ljudi samo traže još, postoje mnoge besmislice poput novopečenih parova koji dođu i nakon nekoliko dana veze tetoviraju imena jedno drugog.

– Bilo je tih parova, istetoviraju inicijale, pa nakon nekoliko dana dođe momak sam i kaže „de ti meni ovo prepravi“ nismo više zajedno. Bilo je i onih koji se toliko prepadnu, da padnu u nesvjest čim vide iglu, a ima i onih koji postave hiljadu pitanja, jedva odluče šta će, po sto puta dođu i na kraju odustanu – kaže artista Darko Bandić, koji se takođe ovim poslom bavi godinama.

Što se tiče godina, kaže, nema pravila. Darko izdvaja jednu baku, koja je tetovirala imena svojih unuka. Pored onih koji žele, a ne znaju šta bi, tu su i oni koji nikada neće shvatiti šta je to ustvari tetoviranje, a artisti kažu u šali „najbitnije nam je da znaju da se ne može oprati“.

– Moji nikako da shvate šta ja radim. Baki sam prestao objašnjavati i rekao da radim u jednom salonu ljepote. Jer teško je starim ljudima da shvate suštinu i to da mi nismo čudaci, već umjetnici koji rade svoj, nimalo lak, posao – dodaje Darko.

Tatu saloni su posebno opremljeni, sa posebnim akcentom na higijeni, sve miriše kao u apoteci, a svi radnici imaju posebnu opremu, rukavice te specijalne i nimalo jeftine mašine i boje.

Kako se postaje tatu majstor, objasnila je jedina dama među muskarcima u ovom salonu – Slobodanka Nišić Boba.

Počela je da se bavi ovim poslom prije dvije godine. Slobodanka studira grafički dizajn. Oduvijek je, kaže,voljela da crta. Sve školske sveske bile su ukrašene, a ljubav prema tetoviranju desila se na prvi pogled, kaže ova dvadesetdvogodišnjakinja.

Upoznavanje sa radom mašinice i svoje prve linije povukla je na kori od banane.

– Čim sam vidjela kako to sve funkcioniše, znala sam da je to nešto čime želim da se bavim. Tokom obuke, prvo sam stekla znanje sa opremom, bojama, higijenom i svim što ide uz to, a onda polako zakoračila u svijet ovog neobičnog zanimanja. Prve radove, sam tetovirala uglavnom svojim poznanicima – kaže Boba, koju najviše raduju neobični i nesvakidašnji motivi.

Što više radi, sve više voli ovaj posao, koji nema pravila, ograničenja i kroz crteže i tetovaže izrazava osjećanja. Uvijek je otvorena i raspoložena za saradnju, jer joj je zadovoljstvo mušterije najbitnije.

