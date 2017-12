Banjalučke službe spremne za novogodišnju noć

Ulice Banjaluke su prepune, što naroda, što auta. Mimo gužve i gradskog kolapsa, za praznike se pripremaju i dežurne službe.

Timovi koji će raditi za praznike već su formirani. Četvoro očiju otvoriće policajci. Na svakom ćošku banjalučkog Trga Krajine imaće svoje ljude jer bezbjednost, ni u jednom trenutku, ne smije da bude dovedena u pitanje. Ne otkrivaju mnogo detalja ali uvjeravaju da su spremni i da će se pobrinuti da sve protekne u najboljem redu, ne samo na trgu već i u cijelom gradu. Još jednom upozoravaju i apeluju.

“Ovom prilikom ja bih apelovao na građane da se suzdrže od neovlaštene zloupotrebe vatrenog oružja i pirotehničkih sredstva u cilju spriječavanja neželjenih posljedica. Na vozače da ne konzumirjau alkohol za vrijeme praznika, a ukoliko ga konzumiraju da ne sjedaju za volan”, kaže Radenko Stakić, načelnik Sektora policije PU Banjaluka.

U Hitnoj pomoći, kažu da ništa nisu prepustili slučaju. Jedna ekipa dežuraće noćas na Trgu Krajine do dva ujutro, druga sutra na dočeku dječije nove godine.

“Za novogodišnju noć 31/01. januar imamo dvije ekipe dežurne na trgu, plus normalan broj ljekara i mdecinskih tehničara i vozača u stanici hitne pomoći, kao i svake godine pojačane za dodatno osoblje”, rekao je Đorđe Bajić, specijalista urgentne medicine službe Hitne pomoći.

I vatrogasci drže sve pod konac. Oprema i ljudstvo biće na gotovs u slučaju hitnih poziva, a njihova ekipa pridružiće se policiji i medicinarima na trgu.

“U novogodišnjoj noći radiće 21 vatrogasac na dvije lokacije s tim što večeras i sutra naveče imamo i obezbjeđenje koncerta na Trgu Krajine”, rekao je Aleksanadar Majstorović, zamjenik komandira vatrogasne jedinice.

Doći do trga i užeg centra grada i tamo pronaći parking ovih dana je nemoguća misija. Gužve se očekuju i narednih dana.

U glavnoj banjalučkoj ulici Kralja Petra I Karađorđevića od juče je na snazi obustava saobraćaja i to na potezu od Pošte do drugog kraja parka Petar Kočić. Iz policije najavljuju da će u novogodišnjoj noći ta obustava biti proširena i tako da će saobraćaj biti zaustavljan od Bulevara cara Dušana na jednoj strani pa do Narodnog pozorišta RS na drugoj strani.

I još podsjetnik da će u novogodišnjoj noći gradski prevoz na devet linija u Banjaluci biti besplatan. To su autobusi koji voze na linijama 1, 3, 6, 8, 13 a b i p, 14 i 19.