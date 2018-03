Banjalučka Skupština o radu gradonačelnika i Gradske uprave

Izgrađena nova Eko-toplana, 12 dječijih igrališta, nakon deset godina pokrenuta izgradnja Istočnog tranzita – tako se gradonačelnik Banjaluke pohvalio tokom rasprave o radu Skupštine grada i prvog čovjeka Banjaluke. Realizovano je 95% programa Skupštine, a procjenjuje se da je ostvaren i suficit.

“Uz sve ove projekte koje smo radili prošle godine, mogu reći da smo imali domaćinsko postupanje, da je Grad ostvario, ne mogu da pretjerujem, ali rekao bih gotovo nevjerovatan rezutat, pozitivan finansijski ishod. Imamo devet miliona suficita u ovom momentu”, istakao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Takav izvještaj odbornici, uglavnom, podržavaju. Najglasniji, je ipak bio, opozicioni Milenko Jaćimović. Uporno tvrdi da svi projekti kasne.

“Pa može biti suficit kad dignete desetine i desetine miliona maraka. Obilazeći terene, obilazeći građane i mjesne zajednice, zaista mnogo je bilo prezentovanih planova, ali nekako realizacija spori”, naglasio je Milenko Jaćimović, odbornik kluba Sloboda.

“Činjenica da je gradonačelnik zajedno sa gradskom upravom je uspio da relaksira gradski budžet preko tih kredita, to je jako velika stvar. Pa smo napravili tu Toplanu, koju neko osporava, neko ne osporava, ona je još u probnom radu. Mi se nadamo i vjerujemo da će to biti dobro do iduće godine. Napraviti kuću za sedam mjeseci je jako teško, a kamoli jedan privredni objekt”, istakao je Marinko Umičević, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Izvještaj o budžetu Grada za prošlu godinu još nije zaključen. Na narednoj sjednici trebalo bi da bude u nacrtu rebalansa.