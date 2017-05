Banjalučka pivara prodata za 24,77 miliona KM

Investicioni fond Altima Partners prodao je Banjalučku pivaru za 24,77 miliona KM.



U blok poslovima koji su realizovani na Banjalučkoj berzi, prodato je 18.658.935 dionica Banjalučke pivare, što procentualno iznosi 89,81 posto.

To znači da su su svoje vlasničke udjele prodali ALTIMA GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND LTD i ALTIMA UK VALUE INVESTMENTS LIMITED koji su zajedno posjedovali oko 90 posto dionica Banjalučke pivare, javlja portal Indikator.ba.

Ko je kupac još nije poznato, ali je vrlo moguće da je prodaja povezana sa kupoprodajom 51 posto Pivare Tuzla, jer se kao kupac tuzlanske pivare pojavio upravo londonski investicijski fond Altima Partners.

Za sada se ne može potvrditi, ali postoji vjerovatnoća da se iza ovih akvizicija pojavljuje jedan igrač koji je preko Altime Partners preuzimanjem dvije pivare masivno poklopio bh. tržište, piše Indikator.ba.

U poslovnoj politici Banjalučke pivare za 2017. godinu, između ostalog, navedeno je da je “realno očekivati proširenje distributivne mreže za prodaju postojećeg portfelja na sve široj geografskoj teritoriji” te da će “uprava preduzeti sve neophodne korake, uključujući razvoj mogućih strateških partnerstava, da bi postigla ovaj cilj”.

(Indikator.ba/mondo.ba)