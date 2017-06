Banjalučka Hirurgija pod policijskom opsadom dva dana

Zgrada banjalučke Hirurgije već dva dana nalazi se pod policijskom opsadom, zbog osuđenika Veselina Vlahovića Batka, koji je iz KPZ Foča premješten u Univerzitetski klinički centar RS radi operacije kamena u bubregu.



Batko, koji je zbog stravičnih ratnih zločina osuđen na 42 godine zatvora, smješten je na odjeljenju nefrologije koju čuvaju do zuba naoružani pripadnici Jedinice za podršku PU Banjaluka, kao i interventna jedinica Sudske policije RS.

Ispred ulaza na Hirurgiju nalazi se policijski kombi zatamnjenih stakala, kao i jedno terensko vozilo, dok je veći broj policajaca sa dugim cijevima prisutan i u hodnicima nefrologije i traumatologije.

– Krenuo sam u posjetu i video veliki broj policajaca. Kad sam došao do hodnika koji vodi ka traumatologiji policajac me zaustavio. Objasnio sam mu zašto sam došao i s puškom u ruci me je ispratio do kraja hodnika – rekao je Banjalučanin D. T.

U PU Banjaluka je potvrđeno da su, na zahtjev KPZ Foča, mjere bezbjednosti podignute na najviši mogući nivo i da JZP asistira sudskoj policiji u čuvanju Vlahovića.

MONSTRUM SA GRBAVICE

Vlahović, koga su mediji nazvali monstrumom sa Grbavice, pravosnažno je osuđen na 42 godine zatvora zbog zločina koje je počinio nad Bošnjacima i Hrvatima u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići 1992. Oglašen je krivim za najmanje 30 ubistava, silovanje većeg broja žena, kao i premlaćivanje i pljačkanje.

(Novosti)