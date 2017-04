Banjalučanka poklonila matursku haljinu i pokrenula niz sličnih akcija

Maturska proslava je kruna školovanja. Iako skoro svi učenici maštaju o tom danu i nadaju se da će izgledati najljepše ikada, novac je taj koji diktira cijelu situacija.



U BiH nažalost većina roditelja ne može pružiti svojim ćerkama i sinovima matursko veče iz snova.

Banjalučanka Tamara Dobraš oduševila je sugrađane kada je objavila status na Fejsbuku kako želi pokloniti svoju matursku haljinu i štikle djevojci koja nije imala tu sreću i mogućnost da ih kupi.

U razgovoru za Klix.ba Tamara kaže kako je na ovu ideju došla tokom razgovora s majkom o bratovoj maturi i tome koliko novca je potrebno izdvojiti danas u te svrhe.

– Danas je jako teško vrijeme i većina roditelja radi za neku minimalnu platu, a uz to sve mora da spremi svoje dijete za matursko veče. Pitala sam majku šta misli o tome da svoju matursku haljinu poklonim nekome kome je potrebna, podržala me je naravno. Objavila sam sliku sa Fejsbuku i polako se priča počela širiti, ljudi su me počeli podržavati i priključivati se akciji – kazala je Tamara.

Među prvima se akciji priključio frizer Dimitrije Vokić koji je odučio napraviti i frizuru djevojci koja dobije haljinu, a potom su se uključili i ostali.

– Kontaktirala sam nekoliko ljudi koji se bave profesionalnim šminkanjem, izradom nakita, frizera i rado su se odazvali mom pozivu i priključili akciji. Sada ih je više od deset i svako je zaista donirao sve ono što će djevojkama biti potrebno za to veče – rekla je Tamara.

Koliko dobrih ljudi ima pokazatelj je da će umjesto jedne, pomoći trima djevojkama da odu poput princeza na matursko veče.

– Smatram da nam je i više nego potrebno još ovakvih akcija, ne samo za mature. Pogotovo mi mladi ljudi možemo pomoći i organizovati neku sličnu akciju poput ove jer ovo je za nas samo jedna sitnica koja će njima značiti mnogo. Sretna sam što mogu pomoći i što će te djevojke ipak otići na svoje matursko veče iako su bile na rubu da odustanu – istakla je ova Banjalučanka.

Nada se da će moći pomoći još jednoj djevojci, te je poručila svim dobrim sugrađanima da se priključe ovoj akciji i obraduju što više maturantkinja.

(Klix)