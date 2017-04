Banjalučanka napustila posao da postane frizer za pse FOTO

Banjalučanka Gordana Mirković, frizer za pse, napustila je posao u firmi koja se bavi urbanizmom i arhitekturom kako bi se posvetila održavanju krzna pasa. Sada joj je ovo jedini izvor prihoda, a za posao kojim se bavi kaže da je najvažnija ljubav.

“Ovo vam je je jako težak fizički posao i jako prljav posao. Potrebna vam je ljubav prema životinjama. Ne možete se ovim baviti ako niste ljubitelj životinja. Baš treba imati tu neku žicu”, ispričala je Gordana Mirković.

Na tretman je stigla njena redovna mušterija, pas Mićko, rase engleski kavalir princ Čarls. Njegov vlasnik Petar Gvozden, objasnio je da ga češljaju svaki dan, nakon jednočasovne šetnje, kada slijedi i pranje šapa. Na tretman kod frizera Mićko, star 18 mjeseci dolazi jednom mjesečno.

“Ako neko se prihvati da ima životinju, bilo koju, pa i psa u svom domu onda treba i da ga održava i vodi računa o njemu. U nas je on kao član porodice, ništa manje ga ne cijenimo nego sami sebe”, kazao je Petar Gvozden.

Neophodna ljubav

Po samom dolasku klijenta Gordana mu je odmah počela tepati, a iz njenog odnosa sa ovim psom očigledno je da je ljubav neophodna za bavljenje ovim poslom. Češljanje, kupanje, brisanje, sušenje dlake i ponovno češljanje Mićku predstavlja uživanje, a za svo to vrijeme po cijelom salonu letjele su njegove dlake.

Ona je sa ovim poslom počela slučajno, sa svojim psom, kojeg nije imala gdje odvesti. Zato je nabavila makaze i polako savladavala ovu vještinu.

“To je bilo svakako na početku i kusavo i kratko i neravno, međutim nekako sam to usavršila i evo me danas ovdje”, ispričala je Gordana.

Ima dovoljno mušterija

Mušterija ima dovoljno, a njihovi dolasci uglavnom zavise od vremena, jer slabije dolaze kada je kišovito i hladno, pa tada ima slobodnih termina za sljedeći dan. Najviše ih je nakon zimskog perioda.

“Imate vlasnika koji redovno tokom cijele godine vode računa o krznu svog ljubimca, a imate ljudi koji ih dovode samo onda kada moraju, kada više to ne može kad je upetljan i zapušten potpuno”, kaže ona i dodaje da je briga o krznu osnovna i najbitnija.

“Svim vlasnicima bih savjetovala redovno održavanje i redovno četkanje psa i savjet da nikad psa ne okupaju, a da ga prethodno ne raščešljaju jer se prave ‘gute’ koje ostaju u krznu”, priča ona

Objasnila je da postoje psi koji se linjaju dva puta godišnje, ali i rase pasa kojima dlaka odumire tokom cijele godine i ostaje u krznu.

“Ako to ne izbacimo češljem i četkom to ostaje unutar krzna i prave se dredovi”, rekla je ona i dodala da je zbog toga bitno “male bijele pse, kao što su bišoni i maltezeri ” njegovati tokom cijele godine.

Nekim psima šišanje potrebno na svaka dva – tri mjeseca

Psima kojima stalno raste dlaka šišanje je potrebno na svaka dva – tri mjeseca. Za razliku od njih psi koji se linjaju dva puta godišnje često dođu na kupanje kako bi se uklonio višak dlaka i ubrzalo linjanje.

Na pitanje da li vlasnici mogu sami da vode brigu o svom ljubimcu, kaže da mogu.

“Kada neko nabavi psa koji je bijel, u dlaci, on od odgajivača mora da sazna da je to pas kojem je potrebno održavanje svakodnevno. Vlasnik ga mora češljati. Pozdravljam sve vlasnike koji sami uspiju ošišati pse, tako sam i ja počela, češljanje je osnovno. Pas živi s čovjekom u stanu, ne održavati psa a da bude u kući to je nespojivo”, kaže ona.

U slučaju ne održavanja dlake kod nekih vrsta znaju se desiti i kožne bolesti, a nerijetko se prave i čvorovi koji su izuzetno bolni za pse i kada dože do toga nemoguće je održavati krzno. Dodatan problem može biti i biljka “popino prase” koja se zavuče u dlaku.

“Mi frizeri smo obično ti koji primijete na psu promjene, prilikom kupanja, raščešljavanja, zato što to malo detaljnije pregledamo, fen nam razgrne dlaku i vidimo. Vrlo često smo mi ti koji nađemo krpelje na psima. Pored osnovnog održavanja i higijene sada je došao period krpelja kada se mora posvetiti više pažnje”, rekla je ona i dodala da je za zajednički život ljudi i pasa neophodno i redovno čišćenje od vanjskih i unutrašnjih parazita.

Nekome skupo, nekome ne

Usluge frizera za pse, prema riječima Gordane Mirković, nekome su skupe, a nekome nisu.

“Neko dovodi redovno, neko po potrebi, neko kad može, pa nije danas baš situacija da svako to može priuštiti”, kaže ona.

Upravo zbog toga oduševljavaju je vlasnici koji ako već ne mogu priuštiti profesionalnu uslugu sami šišaju svoje ljubimce i drže ih urednim i počešljanim. Objasnila je da kupanje i češljanje, uz adekvatnu četku i češalj, ne bi trebalo biti veliki problem za vlasnike, a da prilikom kupanja ne smiju dozvoliti da voda uđe u uši psa. Gordana osim četke i češlja u svom salonu redovno koristi i mašine za šišanje, trimere, makaze, furminator, te fen za koji kaže da bi bilo nemoguće raditi bez njega.

Na pitanje da li svi psi smireno podnose tretman frizera kao Mićko objasila je da sve zavisi od toga da li je pas naviknut na to.

“Ako psa dovedete nakon šest mjeseci nečešljanja i ako je zapetljan, ako ga niste sami češljali kod kuće, naravno da će se buniti. Neko insistira da stalno ima psa u dlaci, a mislim da je lakše to ošišati makazama nego raščešljavati, jer je to bolno”, dodala je Gordana Mirković.

(Anadolija)