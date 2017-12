Banjalučanka četvrta na izboru za najboljeg modela svijeta

Banjalučanka Milena Tunguz, model agencije “ABC Models Mgmt International”, predstavljala je BiH na svjetskom takmičenju “World Top Model 2017”. Na ovom takmičenju, održanom u Budimpešti, Tunguz je osvojila četvrto mjesto i tako se plasirala u “top 10”.



Vrijedan ugovor s Major Milano u iznosu od 200.000 evra i titulu “World Top Model 2017” odnijela je Kineskinja Jia Qin Xiao.

Odluku o Mileninom angažmanu donijeli su italijanski modni skauti svetske agencije “Major Model Management” koja ima podružnice u više od 20 svjetskih modnih metropola. U konkurenciji s Banjalučankom bile su djevojke iz 40 država svijeta.

Tunguz već nekoliko godina radi kao model i glumica u Aziji. S 18 godina se prijavila u modnu Agenciju ABC. Kao model je radila u Turskoj, a sarađivala je s mnogim poznatim brendovima.

– U Indoneziji se desio životni preokret i momenat kada posmatram kako mi se snovi ostvaruju. Tu sam dobila angažmane za Pradu, editorijal za Mari Klera magazina, kao i mnoga druga važna snimanja. Najviše me je iznenadilo to da sam za samo 7 mjeseci boravka na Džakarti dobila glavne uloge u dva filma i to bez ikakvog prethodnog iskustva u glumi, u horor filmu “Hell End” i komediji “London to Bali” – navodi Tunguz, saopšteno je iz Agencije “ABC Models Mgmt Internatonal”, prenosi Fena.

(Fena)