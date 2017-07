Banjalučani strahuju od lajmske bolesti

Manje- više crvenilo pa čak i bolovi, ali bolesti srca ili zglobova, a u najtežim slučajevima čak i invaliditet, itekako obavezuju da se obrati pažnja na krpelje.

Posebno sad kad im je sezona i kad se, sve više, boravi u prirodi. Lajmske bolesti, koju uzrokuju zaraženi krpelji zakačen na tijelo, mnogi se boje. Posebno roditelji.

Našli smo i one koji u krpeljima ne vide veliku prijetnju. Uživaju u prirodi a ako ga, usput, i pokupe, sami se snalaze.

Ipak, stručnjaci baš na to uporno upozoravaju – krpelj ne treba tako uklanjati sa tijela. Najvažnije je da se pacijent javi ljekaru, ako je moguće, najdalje nekoliko sati nakon uboda.

“Svi kažu: Pa treba staviti alkohol. Treba staviti ulje, treba staviti lak za nokte.. Ne, ništa. Ako bilo čim tretiramo tog krpelja, on će jednostavno rečeno povratiti taj svoj sadržaj i ako ima te borelije u njegovom organizmu, on će taj sadržaj povratiti u ljudsku krv, tako da će dovesti do zaraze”, kaže Olja Čuković, specijalista infektolog.

Nije bezazleno i morate se pripaziti, poručuju iz banjalučkog Kliničkog centra.

U posljednjih mjesec dana, na Kliniku za infektivne bolesti, javilo im se 65 pacijenata. Devet ih je, zbog poodmakle faze infekcije, zadržano na liječenju.

Ukoliko se odlučite na boravak u prirodi, preporučuje se da nosite šešire, duge hlače i košulje dugih rukava. A mogu vam pomoći i sredstva protiv insekata.