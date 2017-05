Banjalučani obnovili kuće, ali poplave ne zaboravljaju

“Strahujemo od svake kiše već tri godine”, tako pričaju mještani banjalučkog naselja Lazarevo prisjećajući se majskih poplava. Te 2014. godine morali su, kažu, da idu iz sopstvene kuće.

Sveto Knežević zna da to nikada neće zaboraviti.

“Kako je voda išla, ja sam se stalno izmicao natrag. Tako je stalno brzo dolazila. Ona je tako ušla u ovaj podrum ovdje i ovo dvorište je poplavilo, to nije trajalo ni 30 minuta, ma kakav 30 – još manje, da to se nije moglo ništa izbjeći”, rekao je Banjalučanin Sveto Knežević.

Imao je, kaže, sreću da mu je kuća jedna od najviših u naselju, pa je štetu u podrumu lako sanirao. Njegovim komšijama bilo je mnogo teže.

“Šta da kažem, namještaj, bijela tehnika i to, sve je to uništeno bilo. Od toga nije moglo ništa ni popraviti, nije moglo ni osušiti se. Sve je to bilo, pune ulice, pune smeća tu. Kamioni su odvozili i tako”, rekao je mještanin Borislav Mirjanić.

Pukotina na zidu kuće Mirjanića još je ostala od poplava. To, kaže, i nije velika šteta. Da sve vrati u prvobitno stanje trebalo mu je mnogo više novca nego što je dobio od pomoći.

“Niko poslije ništa, dolazio nije. Jednom, čini mi se dolazio popisivao je, ali od toga nije bilo ništa. Onda su dali one vaučere, 5 000 KM sam dobio”, rekao je Mirjanić.

Na pitanje da li je to bilo dovoljno, on odgovara: “Ma kakav, ni blizu, šta se moglo za 5 000 KM uraditi kad je sve izbačeno iz kuće? Prazna je kuća bila komplet”, objašnjava Mirjanić.

Porodica Radić tada je na pola godine napustila kuću. Ranije kažu, nisu imali šta tu da traže. I pored pooći, uložio je mnogo da se vrati u svoju kuću, priča najstariji član porodice.

“Sve smo morali izbaciti, tako da je uništeno sve. Dobio sam, recimo, onaj vaučer, bilo je 1 000 maraka gotovine, i onda kasnije su ovi iz humanitarne pomoći radili u kući”, rekao je Rade Radić, najstariji član porodice.

Samo da se nikada više ne ponovi zajednička je želja Banjalučana. Štete su, kažu, bile ogromne.

Vodena bujica te godine odnijela je i život tridesetogodišnjeg Gorana Simića. Na mjestu nesreće u naselju Starčevica nakon tri godine samo je zakrpljen dio puta. Neizvjesno je hoće li biti još radova. Iz Gradske uprave danas nisu odgovarali na pozive.