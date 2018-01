Banjalučani koji žele odjaviti grijanje moraju dobiti saglasnost svih stanara

Banjalučani koji žive u zgradi, a ne žele da se griju na novu Toplanu, moraće da dobiju saglasnost svih stanara zgrade.

To je jedna od odluka koja je na sjednici banjalučke skupštine izazvala žestoku raspravu među odbornicima. Tako je bilo i prije, odgovara gradonačelnik. To nije jedini problem, nadovezuje se opozicija, kritikujući poskupljenje grijanja za one sa kalorimetrom, a uvjeravaju i da Eko Toplana ne može da zagrije Banjaluku. Zato su vladajući spremili odluke koje se ne kose sa zakonom. To ipak nije ućutkalo malobrojnu opoziciju.

“Zašto mi nećemo podržati današnju prvu odluku iz ovog seta? Jer u članu 22 piše da se građani ne mogu isključiti sa toplotne mreže pa se tamo pozivamo na odluke Ustavnog suda itd. A gradska administracija da bi ublažila tu odluku onda ide sa amandmanom. Može, ako se pribavi saglasnost etažnih vlasnika, ali molim vas, stopostotna saglasnost”, komentariše Predrag Vulin, odbornik Narodne stranke u Skupštini grada Banjaluka.

“Postojeći član predviđa čak devet uslova koje korisnik usluga mora da ispuni da bi se isključio što je nemoguće ispuniti”, kazao je Milenko Jaćimović iz odborničkog kluba Sloboda.

Gradonačelnik u tome ne vidi ništa sporno. Ubijeđen je da će pojedinačna isključenja uticati na sve stanare.

“Ne možete popraviti krov ako nemate dogovor ZEV-a, isto za lift, a ista je stvar sa toplovodnom instalacijom, znači ona je zajednička, suvlasništvo i mora postojati saglasnost u ZEV-u za lice koje traži isključenje jer narušava termiku i energetsku efikasnost cijele zgrade”, rekao je gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

Kaže Radojičić da je tako bilo i prije, a da je jedina promjena poskupljenje za one koji imaju kalorimetar, tačnije nova naknada 32 feninga plus PDV po kvadratu. Cijena za one koji nisu uložili u kalorimetar se neće mijenjati, ali će od februara ipak imati dvije stavke na svom računu, fiksni i varijabilni dio s tim što će se cijena varijabilnog sniziti onoliko koliko iznosi fiksni. I to je jedna od odluka koja je opoziciju digla na noge. Mi ćemo ih ubijediti, uz osmjeh odgovara Radojičić koji se sa kolegama iz vladajuće koalicije nije uspio dogovoriti oko jedne stvari.

“Ono za šta mi imamo uvjerenja od strane novog subjekta Eko toplane je da će biti nabavljena određena količina mazuta, negde oko 1000 tona koje će biti skladištene kao rezerva”, rekao je Boran Bosančić iz DNS-a.

“Neće se nabavljati mazut uopšte. Nova Toplana grije na sječku”, odgovara Radojičić.

Bunila se opozicija, jer smatraju da Eko Toplana može svakog trenutka da povisi cijenu grijanja. Vladajući im odgovaraju da zakon to ne dozvoljava i da samo lokalna zajednica ima moć da reguliše cijenu.