Banjalučani još čekaju Bulevar patrijarha Pavla

Godinama su se Banjalučani borili da grad dobije bulevar Patrijarha Pavla, a onda je i prvi potez Gradske uprave propao, jer je Komisija predložila da ime crkvenog velikodostojnika ponese svega 220 metara sporedne banjalučke ulice.

Na inicijativu Draška Stanivukovića, odbornici će čekati da komisija ponudi prihvatljivije rješenje.

Gradska komisija za pripremu imena predložila je da ulica u Novom Boriku ponese ime Patrijarha Pavla. Ipak, ta tačka nije se ni našla na dnevnom redu Skupštine grada Banjaluka.

Ta ulica nema nijednu osobinu bulevara, priča Stanivuković. I sedam godina nakon građanske inicijative, tvrdi da je Gradska komisija to mjesto predložila bez jasnog pravilnika, a tek bi se, kaže, moglo raspravljati da li bi takav bulevar zahtijevao i građenje crkve.

“To je, prije svega, periferija grada. To je klasična jedna ulica kakvih u Banjaluci ima mnogo, ulica između zgrada. To je jedna ulica koja ima dvije trake i koja nikako ne podsjeća na bulevar. Kaže se široka je 20 metara, pa jeste, ali sa lijeve i desne strane je parking”, navodi Draško Stanivuković, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka.

Takvo mišljenje dijele i građani. Crkveni poglavar je, kažu, zaslužio mnogo više u svim gradovima u kojima žive Hrišćani.

Prvi čovjek grada priznaje da je gradu potrebna takva ulica. Tvrdi i da je Komisija stručna, ali da je sve stalo zbog neslaganja odbornika.

“Da li je to ta lokacija ili nije, opet 100 ljudi – 100 ćudi. Neko misli da bi trebala biti na drugom mjestu i to može ići tako do kraja vijeka2, kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Peticiju da jedna ulica ponese naziv Patrijarha potpisalo je više od 3000 građana prije deset godina. U nekim gradovima takva inicijativa nije ni bila potrebna, kažu građani, ali Banjaluka i nakon sedam godina nema rješenja.