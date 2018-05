Banjac: Nastavak ili prekid ekskurzije po želji roditelja i djece

Svi učenici trećeg razreda banjalučke Ekonomske škole, koji su doživjeli saobraćajnu nesreću u Italiji, u gradu Lido di Jezolo, nakon čega se njihov autobus zapalio i u potpunosti izgorio, osjećaju se dobro, zbrinuti su i nema razloga za brigu, rekao je u emisiji “5do7” ATV-a Dragan Banjac, načelnik Odjeljenja za obrazovanje zdravstvo, omladinu i sport grada Banjaluka.

“Nastavnici i djeca su nadomak Riminija, gdje je i njihova krajnja destinacija večeras. Sva djeca su dobro, nema povrijeđenih, tragedija je izbjegnuta. Učenike u Riminiju čeka večera, nakon čega će biti organizovano fotografisanje. Dalje ih preuzimaju naši ljudi iz ambasade u Rimu i naš konzul Igor Babić iz Milana, koji preduzima sve da djeca što prije dobiju privremene dokumente, kako bi mogli nastaviti ekskurziju ili, oni koji to žele, vratiti se svojim kućama, ” rekao je Banjac.

Igor Babić, generalni konzul BiH u Italiji, u Milanu, u telefonskoj izjavi za ATV je potvrdio da su svi dobroi da je već pokrenuta incijativa za izdavanje novih dokumenata, jer su svi pasoši izgorjeli, zajedno sa ostalim stvarima u autobusu.

“Što se tiče procedura ona je već pokrenuta, od strane profesora i agencije, a takođe i po našoj službenoj dužnosti. Uneseni su u sistem i mi smo spremni da u roku od par sati izdamo skoro 60 pasoša. Biće dovoljno da jedna ovlaštena osoba donese spisak ljudi, fotografije i matične brojeve i dalje to ide po ustaljenoj proceduri. Što se tiče nas sve je završeno i očekujemo reakciju onih koji traže taj dokument”, rekao je Babić.

On dodaje da je najvažnije da je saobraćjna nezgoda prošla bez žrtava.

“Nekoliko učenika bilo je u stanju šoka i pružena im je pomoć na licu mjesta, nakon čega su prebačeni u sjedište lokalnog Crvenog krsta. Sreća u nesreći je da je u trenutku nesreće jedan od volontera Crvenog krsta prolazio tuda i pozvao sve prisutne na osvježenje. Prihvatili su poziv, temo su nešto i ručali, dobili malo higijenskih stvari, jer su im sve stvari, zajedno sa sa putnim ispravama, nestale u požaru, rekao je Babić.

Banjac dodaje da su djeca dobro raspoložena.

“Djeca odlično sarađuju, profesori su prezadovoljni i sada možemo poručiti roditeljima da ne brinu. Bićemo u kontaktu sa djecom, iz sata u sat. Poslije večere biće organizovano da kupe neek osnovne stvari, finansijski su zbrinuti i solidarišu se između sebe. Ovo ih je sve zbližilo i mislim da više neće biti problema,” rekao je Banjac.

Kada je riječ o nastavku ekskurzije biće ispoštovane želje roditelja i djece.

“Neki su izrazili želju da djeca prekinu ekskurziju i vrate se kući. Djeca koja budu htjela da nastave ekskurziju biće im to omogućeno, a ona koja budu željela da se vrate u Banjaluku biće im to omogućeno, čim dobiju dokumenta. U kontaktu smo sa agencijom koja je obećala da će obezbijediti prevoz za Banjaluku, za djecu koja to budu htjela.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić je razgovarao sa italijanskim ambasadorom i zahvalio sa na svemu što su italijanse vlasti učinile danas, a učinile su mnogo, od Crvenog krsta, do gradske uprave Lido di Jezolo, gdje se to desilo”, rekao je Banjac.