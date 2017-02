Banjac: Ako je vozač pijan udario dijete neće više raditi u NSRS

Vozač u NS RS Branislav Janjuz, službenim automobilom udario je dječaka na biciklu u Kozarskoj Dubici u subotu uveče i pobjegao sa lica mjesta.

Tu informaciju nam je potvrdio Darko Banjac, šef Slobodnog demokratskog srpskog kluba u parlamentu, jer je Janjuz njegov službeni vozač.

“Sada se čeka izvještaj policije, analiza krvi, na osnovu toga će se i postupiti. Ukoliko je u skladu sa zakonom, a zakon to zahtjeva, gospodin Janjuz više neće biti radnik NSRS, odnosno vozač Samostalnog demokratskog srpskog kluba. Ja ne mogu kontrolisati radnike Skupštine, on je punoljetan, odgovara za svoje postupke. Tako je odgovoran u ovoj nesreći. Izražavam žaljenje prije svega što se to desilo”, rekao je Banjac.

Dječak je zadobio lakše tjelesne povrede. Nezgoda se dogodila oko pola osam uveče, u ulici Dositeja Obradovića, potvrđeno nam je u CJB Prijedor.

“Istog dana pronađeno je lice B.J. iz Kozarske Dubice, koje je upravljajući vozilom marke škoda ostvarilo kontakt sa maloljetnim licem koje je upravljamo biciklom, nakon čega se lice B.J. udaljilo sa lica mjesta”, rekla je Zvezdana Aleandrević, Portparol CJB Prijedor.

Policiji nije dugo trebalo da pronađe Janjuza. Odmah je urađen alkotest, koji je kako neslužbeno sazanjemo, pokazao čistu nulu. Naš izvor kaže da vozač nije kriv. Najvjerovatnije je dječakova nepažnja dovela do nezgode.

Iz NSRS poručili su da još uvijek ne žele komentarisati cijelu situaciju. Kažu da će biti raspoloženi za detaljnije informacije i obrazloženje tek kada dobiju zvanične informacije od policije.