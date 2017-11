Banja Luka domaćin finala odbojkaškog Kupa RS

Banjaluka: Prijave manifestacija za kalendar kulture dostaviti do 7. novembra

Povodom finalne utakmice Kupa Republike Srpske u odbojci, čiji će domaćin biti Banja Luka, zamjenik gradonačelnika Srđan Amidžić i načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport Dragan Banjac, upriličili su danas prijem za odbojkaše Borca koji će u finalu igrati protiv Mladosti iz Brčkog.

Amidžić je rekao da Grad Banja Luka ulaže značajne napore na unapređenju sporta u gradu, sa posebnim naglaskom da se što više mladih ljudi počne baviti sportom. On je naglasio da je odbojka jedan od sportova koji može ostvariri izlazak u Evropu i preko kojih se Banja Luka može promovistai van granica naše zemlje. Amidžić je poželio odbojkašima Borca dobru igru i uspjeh u finalnom meču, te pozvao ljubitelje sporta da u petak dođu u dvoranu Borik i podrže naše momke.

Resorni načelnik Dragan Banjac je čestitao odbojkašima Borca na velikom uspjehu koji su ostvarili plasmanom u finale i najavio nove programe u oblasgti sporta koje će Grad Banja Luka sprovoditi od naredne godine. Banjac je pozvao predstavnike OK Borac na nastavak saradnje kako bi odbojkaški sport u Banjoj Luci bio podignut na još viši nivo.

Predsjednik OK Borac Srđan Marjanović, zahvalio je Gradskoj upravi na podršci koju pruža Borcu i istakao da je Borac plasmanom u finale ostvario najveći uspjeh u svojoj kratkoj istoriji. On je podvukao da svi u klubu rade na tome da OK Borac postane prepoznatljiv sportski kolektiv u našem gradu.

Inače, ovo je prvi put da je Banja Luka domaćin finalne utakmice Kupa RS. Finale između Borca i Mladosti biće odigrano u petak, 3. novembra u SD Borik, sa početkom u 17.15 časova.