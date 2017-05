Banj brdo bi moglo dobiti vidikovac

Brački kamen na banjalučkom Banj brdu nije odolio vremenu na više od pola vijeka starom Spomeniku palim Krajišnicima u narodnooslobodilačkoj borbi.

I pored pukotina i obrušavanja , mladi se penju na sam vrh spomenika, a sa sobom ponesu i klupu. Šetači to, kažu, svakodnevno posmatraju i čudom se čude.

“Viđam često mlade kako se penju na spomenik, mislim da je to loše i za Grad i da trebaju nešto da poduzmu povodom toga”, kaže Saša Radošević

Željko Stojanović kaže da su to uglavnom mladi ljudi koji tu provode svoje slobodno vrijeme. “Mislim da je to jako loše i zbog spomenika i zbog njih lično jer to govori o jednoj kulturi ponašanja”, rekao je Stojanović.

Taj kompleks proglašen je Nacionalnim spomenikom BiH i nalazi se u prvoj kategoriji zaštite. Zbog toga je ta priča mnogo ozbiljnija, pričaju šetači.

Nečuveno je da se bilo ko penje na vrh Spomenika palim Krajišnicima u narodnooslobodilačkoj borbi, kažu građani. Iako je tu zabrana penjanja, nijedan slučaj dosad, kažu, nije sankcionisan.

Rješenje tog problema u Turističkoj organizaciji grada vide u izgradnji vidikovca sa panoramskim teleskopima. Već godina dana trude se, kažu, da dobiju odobrenje za taj projekat.

“Shvatili smo da je stvarno velika potreba za izgradnju jednog takvog objekta i to na području Banj brda. Iz prostog razloga i današnji posjetioci kada dođu do Banj brda moraju da rade određene zabranjene, a i opasne radnje, odnosno penju se na spomenički kompleks i tako uništavaju spomenički kompleks, a i dovode svoj život u opasnost”, rekao je Zoran Sanković iz Turističke organizacije Banjaluke.

Ako im Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika to odobri, izgradnja vidikovca na Banj brdu mogla bi da bude gotova do kraja godine, kažu u Turističkoj organizaciji. Za to bi trebalo da se izdvoji oko 22 000 maraka. Da li je u planu bilo kakva obnova tog Spomenika, iz Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa RS nismo dobili odgovor.