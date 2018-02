Banerji: Hrvatska kao Austrija za 58 god

Za Hrvatsku je uvođenje evra ogromna prilika zbog samog procesa koji joj omogućava da sprovede duboke reforme. To je istakao Arup Banerji regionalni direktor Svetske banke za zemlje Evropske unije.



U svojoj karijeri prošao je niz zemlja, uključujući Rumuniju i Bugarsku, koje su odnedavno po mnogim pokazateljima ekonomski preskočile Hrvatsku.

Hrvatsku očekuje usporavanje rasta privrede u 2018. sa 3 odsto na 2,7 odsto. Banerji je za Poslovni dnevnik objasnio da li je Hrvatska izgubila zamah oporavka?

“Razmislite o tome odakle je Hrvatska krenula: u proteklih šest godina došlo je do velikog oporavka od najdublje krize. Izazov nisu međugodišnja kolebanja, do njih će dolaziti zbog unutrašnjih i spoljnih razloga”, rekao je on.

“Najveći izazov s kojim je Hrvatska suočena je konvergencija s EU. Kada bi privreda usporila prema 1,3 odsto rasta, blizu njegove potencijalne stope, trebala bi vam 21 godina da uhvatite korak s trenutnim nivoom dohotka po stanovniku u Slovačkoj ili 58 godina s Austrijom”, istakao j on.

Banerji je rekao i da ukoliko Hrvatska budete u stanju da zadrži rast od 3 odsto, stići će Slovačku za 9, a Austriju za 26 godina.

“Stvarni izazov je u potencijalnom rastu. Činjenica je da Hrvatskoj na ruku ne idu demografski činioci, starenje stanovništva i iseljavanje. Protivteža za to je produktivnost. To je ono čime Hrvatska treba da uhvati korak sa susjedima i zemljama na koje se ugleda, poboljša konkurentnosti i ljudski kapital radi jačanja potencijalne stope rasta”, objasnio je on.

