Bandić odmakao, Kerum gubi, Most poražen u Metkoviću

Prema preliminarnim rezultatima drugog kruga lokalnih izbora u Hrvatskoj, sasvim je izvjesno da Milan Bandić ostaje gradonačelnik Zagreba. Nakon 98,69 odsto prebrojanih glasova stanje je sljedeće: Milan Bandić – 51,68 odsto, Anka Mrak-Taritaš (HNS) – 46,17 odsto.

U Splitu je prebrojano 95,76 odsto glasova. Andro Krstulović Opara (HDZ) tijesno vodi s 46,12 posto glasova, dok je Željko Kerum, za sada, osvojio 44,31 odsto.

U Osijeku i Rijeci nije bilo iznenađenja. Ivica Vrkić, dosadašnji gradonačelnik i nezavisni kandidat, kojeg su podržali SDP i HNS, osvojio je čak 66,67 odsto glasova, dok je njegov konkurent Ivana Šojat (HDZ) završila sa samo 33,33 odsto. Vojko Obersnel (SDP) je sa 60 odsto glasova slavio u Rijeci protiv nezavisnog kandidata Hrvoja Burića sa 40 procenata.

Od ostalih rezultata vrijedi izdvojiti činjenicu da je Most izgubio borbu za funkciju načelnika u Metkoviću, koji se smatra bazom ove stranke, kao i to da je Radimir Čačić pobjedio na izborima za varaždinskog župana, i to protivkandidata iz HNS-a, stranke čiji je bio lider, koja ga je kasnije isključila iz svojih redova, kada je njena šefica bila Vesna Pusić.

(ATV, index.hr)