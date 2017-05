Balašević: Udaviše nas narodnjaci

Đorđe Balašević govorio je za neku hrvatsku televiziju poslije punih sedam godina, a u intervju koji je dao RTL-u otkrio je detalje iz privatnog života.



Između ostalog, pričao je i o sinu Aleksi, koji je nekada bio fasciniran folk pjevačicama – sa Darom Bubamarom se provodio po klubovima, dok mu je Seka Aleksić pjevala na 18. rođendanu.

Đorđe je naveo da je danas situacija potpuno drugačija, te da mu se ukus promijenio.

– Ne više, ne. To se mojima dešavalo u jednoj fazi odrastanja jer su narodnjaci toliko prisutni i toliko dave i toliko su na svim medijima da je to nemoguće. Ukoliko si klinac i ukoliko izlaziš sa nekim društvom i ako želiš nešto slušati u kolima jednostavno ti poture nešto svoje. Ali su prerasli to na vrijeme – rekao je slavni kantautor.

(Blic)