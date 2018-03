Balašević otkrio zašto nije održao koncert u Banjaluci

Žao mi što je tako daleko otišlo. Banjaluka je meni vrlo drag grad, podsjeća me na Novi Sad, ravna je u odnosu na druge gradove u BiH i nemam nesporazum sa tim gradom, već sa ljudima koji se oglašavaju u njegove ime, rekao je Đorđe Balašević gostujući na televiziji N1.

Poznati autor, muzičar i pjesnik gostujući u emisiji “360 stepeni” govorio je o tome kako je došlo do “nesporazuma” između njega i grada Banjaluke, o potencijalnom koncertu, patriotizmu i podjelama.

“To mi je žao što je tako daleko otišlo. Banjaluka je meni prije svega vrlo drag grad. Podsjeća me na Novi Sad, ravna je drugim gradovima u BiH, pa me geografski podsjeća, s tim širokim ulicama, drvećem, zelenilom da sam je stavio u svoj roman. Onda sam se uključio u program, kada je krenuo taj rat i kad nismo znali šta će ružno ispasti i voditelj mi je kazao: “Kad ćemo se opet vidjeti u Banjaluci”? Ja sam rekao: “Kada se opet skupe svi koji su bili na posljednjem koncertu”. Onda mi je on postavio trik pitanje: “Misliš na ove što su pobjegli iz Banjaluke”? Svakako se ne može izvući iz te zamke, rekao sam: “Mislim na sve koji su bili na posljednjem koncertu”, a on je rekao: “Dobro, onda ne moraš ni dolaziti””, rekao je Balašević i potom dodao da je tako nastao nesporazum.

“Tu je počeo taj neki nesporazum koji se nažalost nastavio. To nije nesporazum mene i Banjaluke, nego mene i ljudi koji se nekad oglašavaju u ime Banjaluke. Koncerti u Sarajevu su bili organizovani za djecu koja su izgubila nogu od mina. Oni imaju dodatni problem da rastu i proteza koje nose se mijenja kao broj obuće i to je jedan problem koji smo htjeli malo da ublažimo. Htjeli smo to rasporediti na tri dijela. Meni je javljeno iz Kinderdorfa da donacija nije prihvaćena u srpskom dijelu. To nema više veze sa mnom i Banjalukom i tako je počelo to negativno, koje ja nikada nisam forsirao. Ubijeđen sam da sada kada bih otišao u Banjaluku da bi bio super koncert”, objasnio je Đorđe Balašević.

Muzičar je govorio i o tome zašto nije održao koncert u Banjaluci ako već ne postoji “zle krvi” između njega i Banjaluke.

“Malo sam ja mator za te stvari i ima milion mjesta na planeti gdje mogu doći da mi se ljudi obraduju, a ne da prave slučaj od toga. Banjaluka je meni apsolutno draga. Šta god sam govorio u najvećoj šali odmah je konvertovano u neki zli kontekst. U jednom momentu su o meni pričali da ne volim Bosance. Onda smo negdje našli da je moja Olja Bosanka. Mislim, moja Olja je primjer nečega što je iznad svih nacija i podjela. Mene je strašno sramota što se to pominjalo, zato što smo iznad svih tih malih stvari”, dodao je slavni autor.

Balašević je kazao da ljudi iz Novog Sada imaju “osigurač” da paze šta pričaju jer poštuju svakoga.

“Ja sam odrastao u gradu gdje je nemoguće bilo sastaviti bend ili fudbalsku ekipu, gdje nema barem jedan koji je ‘nešto drugo’. Imamo taj jedan kod, osigurač da uvijek pazimo šta pričamo jer poštujemo svakog. Takva je bila Banjaluka. Mi kada smo odlazili tamo na koncerte odlazili smo u kafić kod Abaza Arslanagića, koji je tada bio golman naše reprezentacije. To kada se krene gledati nacionalno usko, to je najniža podjela koja može postojati. Patriotizam je lijepa stvar, ali te granice i ta bodljikava žica je veoma opasna”, rekao je Balašević.

