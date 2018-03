Balabanu za “bijeli hljeb” 51 hiljada KM

Budimiru Balabanu, doskorašnjem predsjedniku Skupštine grada Banja Luka, na ime “bijelog hljeba“ do danas je isplaćeno 30.776 KM ili iznos ravan čak 86 prosječnih penzija, pošto je predsjednik novoformirane partije „Sloboda“ odlučio da ovu privilegiju iskoristi u potpunosti, saznaje Blmojgrad.

Kako tvrde naši izvori, Balabanov „bijeli hljeb“ je gradsku kasu, međutim, koštao mnogo više, pošto se na ovaj iznos usplaćuju i svi pripadajući doprinosi, tako da je za ove svrhe potrošeno više od 51.000 KM.

Balaban je 20. jula prošle godine smijenjen sa pozicije predsjednika gradskog parlamenta, poslije turbulencija unutar vladajuće koalicije i izlaska iz DNS-a, na čijoj je listi ušao u parlament. Svega desetak dana nakon smjene, skupštinska komisija za izbor i imenovanja donijela je rješenje kojim je naloženo da se Balabanu isplati šest plata. Ispred komisije, rješenje je potpisao njegov stranački kolega Nenad Šibarević.

Ovo pravo, koje funkcioneri mogu ali i ne moraju da iskoriste, proističe iz Zakonu o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave. Prema ovom zakonu, svi funkcioneri poslije napuštanja fotelje mogu da iskoriste pravo da dobiju još šest plata.

Da ironija bude veća, Balaban je poslije smjene javno najavljivao da će se najvjerovatnije uzdržati od korištenja bijelog hljeba. Na to je upućivala i njegova izjava „Euroblicu“ iz jula 2017. godine kad je, na pitanja novinara o tome da li će primati primati „bijeli hljeb“, kazao da „to neće biti tako ako u međuvremenu nađe posao i time mu prestane zakonsko pravo na isplatu funkcionerskih plata“.

Balabana je na mjestu predsjednika Skupštine grada Banjaluka, naslijedio Zoran Talić koji se nije izjašnjavao kako će se on ponašati kada mu istekne ili bude prekinut mandat. Talić je mandat u Skupštini grada Banjaluka osvojio kao kandidat PDP-a koji je u kampanji vatreno najavljivao hapšenja kadrova SNSD-a u Upravi grada Banjaluka. Nedugo nakon izbora, do juče najljući neprijatelji ili kako ih je on nazivao “kriminalci” postali su mu najbliži saradnici, a on predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

(blmojgrad.com)