Balaban otkrio: Spreman sam za novi klub, ali ne bih iz DNS-a!

Banjaluka: Trava do koljena u dvorištu vrtića!

“Tačno je da oko sebe želim da okupim grupu odbornika, ali cilj nam je samo da djelujemo u interesu građana”, priznaje Budimir Balaban. To, dodaje, ipak ne znači da napušta DNS.

U svakom slučaju i to bi moglo da se promijeni, kaže Balaban, ako bude morao da bira između novog kluba i stranke.

“Dakle, mi ostajemo članovi svojih partija, a pokušavamo da stanemo malo više na interese građana.Ako je u pitanju odnos stranke, uvijek ću da stanem na stranu građana2, poruka je Budimira Balabana, predsjednika Skupštine grada Banjaluka (DNS).

Da se nešto mijenja u radu banjalučke skupštine, svjedoči i današnja sjednica. Ni priča o rebalansu budžeta, koja bi prije samo nekoliko mjeseci u skupštinskoj sali pokrenula buru reakcija, danas nije potpalila opoziciju. Primijetio je to i gradonačelnik, ali koalicioni dogovor je, kaže, zvanično još na snazi.

“Vidljive su vrlo velike turbulencije u klubovima DNS-a i SP-a. Ukoliko one dovedu do pucanja klubova i napuštanja, to će neminovno značiti redefinisanje odnosa u gradskoj skupštini i novu podjelu karata. Vidjeli ste kako teče rasprava danas. Više nas opozicija hvali nego pozicija. Što implicira vrlo interesantan razvoj događaja, ali dobro, bavimo se politikom”, kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Niko od ranije spomenutih opozicionih i nezavisnih odbornika danas nije priznao da se o prekompoziciji zvanično pričalo, ali i oni osjećaju promjene u skupštinskim strujama. Za sve krive stanje u DNS-u i Socijalističkoj partiji, pa ne isključuju mogućnost da Banjaluka dobije novu većinu.

“Ti sukobi unutar ove dvije partije uzrokuju jednu novu situaciju koja u nekom političkom pogledu može dovesti do toga da neka od partija želi zadržati sve pozicije koje su potpisane koalicionim sporazumom, a da nema ni jednog odbornika u skupštini grada”, navodi Milenko Jaćimović, nezavisni odbornik u Skupštini grada Banjaluka.

“Ja osjetim da ima neke promjene i moje se ime spominjalo često u medijima i na nekim portalima, kao da sam ja dio te neke skupštinske većine. Ja nisam ni sa kim ozbiljno razgovarao na tu temu”, kaže Dragan Talić,NDP-ov odbornik u Skupštini grada Bajaluka.

Previranja unutar stranke postoje, priznaje i DNS-ovac, Boran Bosančić. Unutarpartijske pregovore su, dodaje, obavljali i obavljaće, ali neće okrenuti leđa gradonačelniku.

“U svakoj političkoj stranci postoje različita mišljenja pa i nesporazumi između funkcionera stranaka. Gradski odbor je završio svoju izbornu skupštinu. Mi imamo konstituisane, izabrali smo predsjednika gradskog odbora izabrali smo predsjedništvo, izabrali smo kompletan gradski odbor i svi odbornici iz stranke treba da prihvate stavove organa stranke”, izjavio je Boran Bosančić, DNS-ov odbornik u Skupštini grada Banjaluka.

Balaban kaže da od eventualne smjene sa mjesta predsjednika skupštine ne strahuje, iako se već neko vrijeme spekuliše da bi u tu fotelju uskoro mogao da sjedne bivši PDP-ovac Zoran Talić. Talića danas na sjednici nije bilo.