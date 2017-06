Balaban: Gradske vlasti krenule u borbu sa teškim problemima

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Budimir Balaban istakao je da na rad gradskog parlementa značajno utiče ubrazan tempo rada nove gradske administracije, koja se uhvatila u koštac sa veoma teškim problemima, koji su bili stavljeni na čekanje.

Balaban je istakao da je do sada na skupštinskim zasjedanjima obrađeno mnogo važnih tema, te da će na naredna tri, koliko ih je još ostalo do ljetne pauze, na dnevni red doći i značajna pitanja poput rebalans budžeta, prijedlog novog grba grada, te infrastrukturni problemi.

“Odbornike je vjerovatno zatekla nova dinamika, ali su je prihvatili i mnogi od njih zaista ažurno iščitavaju materijale i konstruktivnim prijedlozima doprinose boljem radu administracije, bilo da ti prijedlozi dolaze iz vlasti ili opozicije”, rekao je Balaban Srni.

On je ocijenio da na atmosferu u Skupštini utiče i to što je gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić otvoren za sve konstruktivne prijedloge.

“Mnogo je ključnih tema bilo na dnevnom redu i to je dovelo do zagrijavanja atmosfere. Imali smo odbornike koji su svoje vrijeme za diskusiju iskoristili da ćute, one koji bi da se Poslovnik kroji tako da njima odgovara, ali i one koji su ‘zujali’ u sali, jer su ih prozivali da su pčele”, opisao je Balaban sveukupnu atmosferu u Skupštini, dodavši da situacija, ipak, nikada nije izmakla kontroli.

Osvrnuvši se na posljednje skupštinsko zasjedanje, na kojem je, između ostalog, razmatrano poslovanje gradskih preduzeća, od kojih su samo tri prošle godine poslovala pozitivno, Balaban je rekao da je to jedan od problema čije je rješavanje bilo odgađano jer, vjerovatno, niko nije htio time da se ozbiljnije pozabavi.

“Javna preduzeća ne možemo stavljati u isti koš sa privatnim. Mnogi od njih imaju obaveze koje im otežavaju rad. Može im se pomoći i ako se konačno revidira koja su udruženja od interesa za grad i koja po toj osnovi mogu besplatno koristiti prostorije ili termine javnih preduzeća ili ustanova poput ‘Akvane’ ili ‘Banskog dvora'”, smatra Balaban.

On je dodao da su preduzeća koja posluju negativno predmet posebne pažnje, te da bi realizacija projekta upravljanja imovinom, koja je počela uspostavljanjem evidencije gradske imovine, trebalo da da odgovor na pitanje kako im pomoći.

Kada je riječ o rebalansu budžeta, koji će se naći na razmatranju na narednom skupštinskom zasjedanju, Balaban je rekao Srni da je osnova ovog rebalansa reprogram gradskog duga koji otvara mogućnost novih zaduženja.

“Međutim, treba znati i da je ušteđeno na jednom dijelu rashoda po osnovu kamata. Jednostavno, sada su povoljniji uslovi kreditnih zaduženja. Novac će ići na nezaobilaznu ‘Toplanu’, ali će ga biti nešto više i za društvene domove, saniranje napuštenih školskih objekata i slično”, naveo je on.

Balaban je ocijenio da je vidljiva promjena u radu nove Gradske uprave, koja se uhvatila u koštac sa nekim veoma teškim problemima, koji su bili stavljeni na čekanje.

“Ono što posebno pozdravljam kada je riječ o novoj upravi je što se traže rješenja i što se radi po prioritetima. Preduzeće ‘Toplana’, vodosnabdijevanje, poštovanje odluke Ustavnog suda, povoljniji uslovi za investitore, reorganizacija Centra za selo – samo su neke od tema”, rekao je Balaban.

On očekuje da će na dnevni red uskoro doći i reorgnizacija ili raspuštanje Gradske razvojne agencije, kao i problem viška radnika u Upravi grada.

“Rad gradskog parlamenta smo podigli na viši nivo, te sada i građani i odbornici posredstvom sajta Skupštine grada mogu dobiti pravovremene informacije o tome šta se dešavalo na sjednicama”, rekao je Balaban.

On smatra da je nova gradska Uprava otvorena za javnost, ali nije siguran da građani imaju dovoljno mogućnosti da utiču na donošenje odluka.

“Pokušali smo maksimalno da otvorimo svoj rad prema građanima. Ipak, nisam u potpunosti zadovoljan i moramo uložiti još truda. Pokušavamo posredstvom sajta otvoriti obostranu komunikaciju odbornik – građanin, a radimo i na jačanju uloge savjeta mjesnih zajednica, jer bi time osnažili njihov uticaj na rad Skupštine”, rekao je Balaban.

