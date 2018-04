Bakterija uništila voćnjak

Muzikom do ekskurzije: Srednjoškolska grupa najavila koncert

Slavko Vukaljević iz sela Saničani iz Prijedora ostao je bez 1.300 stabala kruške. Šteta je i veća od 200.000 maraka, a za sve je kriva bakterija “ervinija” koja je doslovno pojela stabla. Prvi put u Slavkovom voćnjaku pojavila se prije dvije godine a nakon toga se, vjetrom, proširila i na komšijske. Slavko priča da je uradio sve da spriječi širenje bakterije.

“Šišanje, paljenje, određena prskanja… Tako da sam ja 2016. godinu proveo u voćnjaku. Međutim, skoro bez ikakvih rezultata. Bolest je 2017. napredovala, pa i ove 2018.”, kaže Slavko.

Bakterija “ervinija” karantinskog je tipa. Vađenje iz zemlje i spaljivanje jedini je način da se širenje zaustavi. Upravo to je morao da uradi i Slavko.

Na jedanaest dunuma zemlje, godinama su cvjetale kruške. Porodični posao je stao a zemlja ostala pusta. Slavko kaže da nema volje da se ikad više bavi voćarstvom.

Vukaljevići su imali velike planove. Uložili su u mehanizaciju i ostalu opremu, a u planu su imali da prošire voćnjak. Sada žele što prije da zabrave muku koja ih je snašla.

“I mislim da je pri kraju što se tiče mog voćnjaka. Da je izvršen nalog fitosanitarnog inspektora. I ja sam na neki način, čini mi se pri kraju nekog voćarstva i slično”, razočaran je Slavko.

Iz Udruženja voćara Prijedor kažu da se bakterija na ovim prostorima prvi put pojavila prije dvije godine.

MLADEN MARIJANOVIĆ, PREDSJEDNIK UDRUŽENJA VOĆARA PRIJEDOR,

“To je nešto novo. To se kod nas nikad nije dešavalo. Nešto tako slično. Pokušavalo se, znači, zahvaljući Slavku i dugim ljudima koji su zaslužni za to, eto uspjelo se da se iskrči. Sad nam ostaje problem da čovjeku pomognemo da prevaziđe to. Jer šteta je ogromna”, kaže Mladen Marijanović, predsjednik Udruženja voćara Prijedor.

Šteta bi bila manja da se na vrijeme reagovalo, uvjeren je Slavko. Nada se, kaže, da će ga bar neko posavjetovati šta dalje da radi.