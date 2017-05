Bakir Izetbegović: Čovjek s Pala prijetio je da će me ubiti snajperom

Bošnjački član Predsedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović rekao je večeras da su Bošnjaci uvijek predavali svoj suverenitet drugima samo da bi Bosna i Hercegovina opstala.

Na pitanje da li njegova politika vodi pokušaju stvaranja “bošnjačke države”, on je odgovorio:

“Mi smo pristali da uđe u ovo što se zove ludačka košulja, u zemlju u kojoj se četiri-pet aktera dogovaraju. Imali smo svoju vojsku, svoju službu, svoju televiziju, mi smo to predali da se ne bi desilo upravo to – bošnjačka država. Predali smo to da bi poslije od ove zemlje radili šta žele. Na to smo sve pristali da bi sačuvali BiH. Mi ćemo se do zadnjeg pedlja boriti da svi budu ravnopravni građani u BiH”, rekao je Izetbegović za televiziju N1.

On je istakao da odnosi među članovima Predsedništva BiH nisu loši i da se sastaje sa Mladenom Ivanićem i Draganom Čovićem.

“Situacija jeste bila loša nakon podnošenja zahtjeva za reviziju presude za agresiju protiv Srbije, ali sada se stvari stabilizuju. Kada je u pitanju taj slučaj, ja bih ponovo uradio isto i tražio pravdu. Zahtjev za reviziju nije bio uperen protiv moderne Srbije koju predvodi Aleksandar Vučić, nego se odnosi na Srbiju nekada, pod režimom Slobodana Miloševića” rekao je Izetbegović, te naglasio da ova priča ne mora biti završena i da uvijek postoji šansa za pravdu i istinu, te da, i pored toga što je istekao rok za podnošenje zahteva za reviziju, postoji mogućnost pokretanja novog procesa

“Kad je u pitanju Jasenovac, Srbi nikad ne bi odustali. Kad je u pitanju Blajburg, Hrvati nikad ne bi odustali, dokle god mogu tražiti pravdu”, napomenuo je Izetbegović.

On je dodao da pojedini mediji u BiH konstantno pišu neistine, optužujući ga da je vođa bošnjačke mafije, da ima veze sa političkim ubistvima i tome slično.

“Nisam napravio ni ozbiljan saobraćajni prekršaj, a kamoli da imam veze s bilo kakvim ubistvima, to je budalaština”, rekao je Izetbegović.

Osnovni problem je, kaže on, što vlast u BiH mora funkcionisati kroz koalicije više stranaka.

“Savez za promjene se izmakao ranijim odgovorima kada je u pitanju donošenje izmena Zakona o akcizama na državnom nivou. Kada je u pitanju federalni nivo, HDZ BiH pravi problem sa zakonom o PIO, oni su se izmakli. Kada su u pitanju borački zakoni, tu su se izmakli i SBB i HDZ. Bez obzira na sve to, BiH se kreće naprijed, sporo, ali se kreće”, rekao je Izetbegović.

On je odgovarao na pitanje o potencijalnoj kandidaturi njegove supruge na narednim izborima, te o tribini koju je Sebija Izetbegović održala u Konjicu.

“Ona jeste dočekana aplauzom, ima tu neku harizmu i način na koji komunicira sa ljudima i tako osvaja srca ljudi, ali tu nije bilo nikakvog političkog aspekta. Ona ima ambicije da u struci uradi ono za šta joj je Bog dao sposobnost. Da jednu bolnicu dovede u red, pa onda i Klinički centar. Ima tu harizmatičnu crtu da inspiriše ljude oko sebe. Milion ljudi prođe godišnje kroz Klinički centar, oni će biti referentni da kažu kakav je posao uradila”, istakao je Izetbegović.

On kaže da nije prijavio nijednu pretnju, ali je precizirao da su prijetnje njemu prijavljene.

“Agencija mi je prijavila. Nisam ja prijavio. Ova koja se bavi mojom bezbjednošću. Da mi je zaprijetio čovjek iz Bihaća. Da su mu ušli u prostorije, našli bombe i tako dalje. Da mi je čovjek sa Pala prijetio da će me upucati snajperom. Jer mu je sin poginuo u ratu. Da su ga zatim legitimisali 50 metara od moje kuće. Došao s Pala. Nisam ja te ljude legitimisao, nego oni koji se bave mojom bezbjednošću i prijavili mi tu stvar”, rekao je Izetbegović.

