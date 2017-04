Bakir Hadžiomerović: Izetbegović je u reviziju krenuo kao guska u maglu

SDP: Izetbegović do danas nema hrabrosti reći istinu

Novinar Bakir Hadžiomerović rekao je da je način na koji se postupilo pri podnošenju zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije “đilkoški”.



Hadžiomerović je “neodgovornu grupu ljudi”, koju je u ovom slučaju predvodio bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, uporedio sa “guskama u magli”, a za Izetbegovića je rekao da je “čovjek – hulja”.

“Ja znam da se laže u politici i to nije sporno, ali da neko tako brutalno može da laže i pri tome da računa još da ćemo mi to saznati tek za dvije do tri godine… Međutim, te planove im je pokvario Međunarodni sud u Hagu, odnosno, preduhitrio ih je registrat Suda”, naveo je Hadžiomerović, prenose federalni mediji.

On je ocijenio da je njihov cilj bio da se zahtjev za reviziju preda, zatim bi se to “vuklo” do narednih izbora i pričalo bi se – “uradili smo jedan veliki patriotski čin”.

“Nakon što je Izetbegoviću to sasječeno, on je ostao zbunjen”, rekao je Hadžiomerović.

On je rekao da u slučaju i da je istina da je riječ o međunarodnoj zavjeri, kako tvrde Izetbegović i ljudi okupljeni oko njega, treba pokazati dokaze.

“Nemamo šta da izgubimo, niti da kome nanesemo neku štetu, a Izetbegović je već dovoljno štete nanio. Dakle, zašto nam ne pokaže dokaze koje je navodno skupio za pokretanje zahtjeva za reviziju? Ne može, jer ih nema i sve vrijeme je lagao. To njegovo srljanje nanosi ogromnu štetu cijeloj BiH, posebno narodu koji on predstavlja”, rekao je Hadžiomerović.

On je pojedina udruženja i savjetovanje u sarajevskoj vijećnici prije predaje zahtjeva nazvao “cirkusom”, dodavši da je pitanje koliko su ta udruženja instrumentalizovana i pod političkom kontrolom.

“Ovdje ima na stotine udruženja koja se bave svim i svačim. Neka su i osnovana da bi bila podrška i logistika SDA”, naveo je Hadžiomerović.

(Srna)