Baki iz Prnjavora “Rambo” važniji od dnevnika

Dok većina pripadnica treće životne dobi uživa u gledanju turskih i indijskih serija, baka Bosiljka Aleksić (78) obožava akcione filmove, a „Rambo“ joj je omiljeni.

Baka Bosiljka živi u selu Drenova, pored Prnjavora i svaki svoj slobodan sat iskoristi da još jednom pogleda kultni film „Rambo“. Iako napamet zna svaki dio i svaki njegov potez, ona uvijek i iznova uživa gledajući svog junaka.

Najviše, kaže, uživa u tome što na kraju pobjedi dobrota, iako je film pun zlih ljudi.

“Ne znam ni sama koliko sam puta pogledala. Volim taj film. Sam je protiv svih, a opet najjači. Uvijek mi ga bude žao što ga onoliko tuku, pa iako znam da će pobijediti nekako mi nije svejedno. Više volim pogledati njega, nego dnevnik i vijesti, a neka bar u filmu pravda pobjedi”, kaže Bosa, kako je svi od milja zovu.

Ova velika oboževateljka „Ramba“ živi sa sinom, a dok on radi vrijeme provodi sama, pa ima mnogo slobodnog vremena za gledanje filmova.

Davno je bilo, kaže, kada je pogledala prvi put film i kada je zatražila da joj unuke kupe CD, da može gledati češće.

Od tada, čim ostane sama, Silvester Stalone joj pravi društvo.

“Volim kako on glumi i volim kada se u filmu puno toga događa, kad ima akcije i kada je film zanimljiv. Tako odmorim glavu od svih obaveza, ali vidim i šta se sve ljudima dešava. Sve to u filmu dešava se i u životu, nije to niko izmislio. Sve što oni stave u film, to se sve već negde desilo”, objašnjava Bosa, dok radnju filma poredi sa stvarnim životom.

Pogledala je sve djelove, ali kaže da su joj najdraža prva dva, dok je njen omiljeni glumac Silvester Stalone bio još mlad.

Bosinu ljubav prema Rambu, najslikovitije opisuju njene unuke, koje kroz šalu kažu, da kada bi se potukli njeni sinovi i Rambo, Bosa bi navijala za svog junaka.

“Svaki put kada gleda svi oko nje smo nevidljivi. Ne znam kako joj ne dosadi, ali toliko uživa kao da gleda prvi put. Nisam nikada vidjela da jedna baka toliko voli da gleda akcione filmove, obično sve kažu da je nasilno i ružno to što glumci rade, osim, naravno Bose”, kaže njena unuka Jelena.

Za nesvakidašnju ljubav ove bake znaju i njene komšije, kojima je sve to jako simpatično. O baki Bosi, imaju samo riječi hvale, a kažu i da je uvijek je vesela i nasmijana.

Iako će za dvije godine napuniti 80, svaki dan vrijedno obavlja sve poslove, a ako nije u dvorištu ili u bašti, znaju da je pored televizora.

Druga ljubav Džeki Čen

Silvester Stalone nije jedini junak kojeg Bosa voli, tu je još mnogo junaka sa kojima voli provoditi slobodno vrijeme.

Voli da gleda film „Terminator“, „Romeo mora umrijeti“ i „Roki“, a poslije Silvestera, omiljeni joj je Džeki Čen.

“Nemam njegov CD, pa sam ga manje gledala, ali volim i njega. Uvijek kada bude njegov film, obavezno gledam. Smiješan mi je, ali i on dokazuje da dobrota pobjeđuje, a zbog toga volim te filmove”, dodaje ona.

