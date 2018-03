Bajić: Razvalićemo opoziciju na izborima

Savez za promjene više se zanima kandidatima SNSD-a nego vlastitim, što je samo još jedan dokaz njihove nemoći.



Rekao je ovo u razgovoru za portal SrpskaCafe Vanja Bajić, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS, komentarišući nedavnu izjavu kolege iz skupštinskih klupa Zdravka Krsmanovića iz NDP-a, da će se predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik na kraju, ipak, povući iz trke za srpskog člana Predsjedništva BiH na ovogodišnjim opštim izborima.

“Nedavna Krsmanovića izjava da Dodik neće biti kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH je potpuno neozbiljna. Podsjetiću vas da je nedavno izjavio i da oni sami još uvijek nisu odlučili da li će podržati kandidate iz Saveza za promjene. Pa šta to govori? Više se zanimaju našim kandidatima nego svojim. Ponavljam, to je neozbiljna priča i skretanje pažnje sa problema koje imaju u vlastitim redovima”, ističe Bajić.

Srbija da podrži izabranu vlast

Bajić, takođe, ne očekuje nikakvo otvorenije svrstavanje predstvnika vlasti u Srbiji, a kada je riječ o oktobarskim izborima u Srpskoj, nego što je to bilo do sada.

– Očekujem standardno ponašanje. Vlasti Srbije, baš kao što i mi podržavamo izbor njihovih građana, treba da podrže vlast koju izaberu građani u Republici Srpskoj, ništa više od toga. Inače, ko gubi, ima pravo da se ljuti. Prizivanje iz opozicionih redova da Beograd pritisne Milorada Dodika ili podrži Savez za promjene je uzaludno – kaže on.

Bajić dodaje da SNSD odlično stoji na terenu i da očekuje ubjedljivu pobjedu vladajuće koalicije.

– Očekujemo da ćemo „razvaliti“ opoziciju na narednim izborima u oktobru. To znaju i oni, pa već sada pripremaju strategiju da se bune i pronalaze opravdanje zašto nisu osvojili izbore, odnosno zašto će loše proći. SNSD će odnijeti ubjedljivu pobjedu na svim nivoima. Svi opštinski odbori su dali punu podršku Miloradu Dodiku kao kandidatu za srpskog člana Predsjedništva BiH. Njegova kandidatura je potpuno uništila sve nade opozicije, koja je svjesna da nema jakog protivkandidata. I to ne samo u pomenutoj trci, nego nemaju jake ljude na bilo kom nivou – zaključio je naš sagovornik i dodao da će u narednom periodu biti objelodanjeno i ime kandidata za predsjednika Srpske, ispred stranke koju on predstavlja.

