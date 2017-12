Azri Bašić 14 godina robije zbog zločina u Derventi!

Azra Bašić, osuđena je na 14 godina zatvora za najmostruoznije zločine nad Srbima u Derventi. U aprilu 1992. godine prvo je pretukla, a potom nožem ubila Blagoju Đuraša, čije tijelo je ekshumirano jedanaest godina kasnije.

Nekoliko civila bilo je primorano da bosi hodaju po polomljenom staklu, ali i da jedu jugoslovenske dinare, a potom im je prijećeno streljanjem, navodi se u optužnici, čiji su se zastrašujući detalji još jednom čuli u sudnici.

“Pa je tako odredila da se izvedu Stamir Pijetlović, Zoran Radišević, Mile Kuzmanović i drugi, što su vojnici i radili, pa su postrojavali zarobljenike uz zid JNA, te iz automatskih pušaka iznad njihovih glava, čime su im nanosili snažne psihičke bolove”, rekao je Sead Đikić, predsjedavajući sudskog vijeća.

Torturu su preživjeli brojni Srbi,a među njima i Radojica Garić. Jedan je od zarobljenika kome je na tijelu nožem urezan krst, a u više navrata civili su udarani čizmama, kundacima,šipkama i palicama.

Azra Bašić je spuštenog pogleda saslušala sudiju i nije izgovorila nijednu riječ. Sin ubijenog Blagoja Đuraša kaže da je važno da je sud donio osuđujuću presudu, iako je bilo teško slušati o svim strahotama kroz koje je prošao njegov otac.

“Dva – tri puta prolazim kroz ovo isto i učestvovali smo u tom traženju nje u Americi kao porodica, tako da smo upoznati s tim. To je dosta teško svaki put prolaziti kroz to. Čak mi je žao i tih ljudi svjedoka, svaki put kad prolaze kroz to je jak stres”, kaže Slaviša Đuraš, sin ubijenog Blagoje Đuraša.

Bašićevoj je suđeno po starom,blažem,zakonu koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela, po kome je maksimalna kazna do 20 godina zatvora. Oslobođena je jednog dijela optužnice, jer po ocjeni sudije,izjave svjedoka nisu bile dovoljno kredibilne, a Tužilaštvo, zbog toga, najavljuje žalbu.

“Postupajući tužitelj uložiće žalbu na manji, oslobađujući dio presude. Tužiteljstvo BiH je provelo opsežnu istragu i uložilo značajne napore na lociranju i izručenju ove osobe, koja se nalazila u SAD-u”, izjavio je Boris Grubešić, portparol Tužilaštva BiH.

Iz Dervente poručuju da je kazna trebalo da bude mnogo oštrija. Traže da se procesuiraju i nalogodavci zločina u tadašnjem Domu JNA u cetru grada. Podsjećaju da su zarobljenici preživjeli traume od kojih se nikada nisu oporavali, pa su razočarani onim što se moglo čuti u sudu Bosne i Hercegovine.

“U prvi mah kada smo čuli da je to 14 godina ne znajući da joj se priznaje ovih šest godina djelimično smo bili zadovoljni, ali sad sam ga čuo da joj se priznaje tih šest godina moram da kažem da smo se ponovo razočarali i moram da kažem da je ovo ponovo zločin prema porodici Blagoja Đuraša”, rekao je Drago Knežević, predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika Derventa.

Azra Bašić rođena je u Hrvatskoj. Nakon rata otisla je u Ameriku, gdje je i uhapšena 2011. godine. Koristila je lažna imena Azra Kovačević i Izebela Bašić. Pet godina nakon privođenja izručena je pravosuđu Bosne i Hercegovine, a zastrašujuće detalje o njenim ratnim zločinima prenosili su i američki mediji.