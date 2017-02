Avion udario u šoping centar, pet osoba poginulo VIDEO

Laki avion “Bičkraft” u kojem je bilo petoro ljudi zabio se u šoping centar u blizini Esedon aerodroma u Melburnu.

AFP prenosi izjave zvaničnika da crni gusti dim kulja u nebo. Avion je udario u šoping centar koji još nije bio otvoren u blizini aerodroma u Esendonu, predgrađu Melburna.

Pictures just in after a light aircraft crashed into Essendon DFO. #TMS7 pic.twitter.com/d5oZjSrCTi — The Morning Show (@morningshowon7) February 20, 2017

Zvaničnici nisu mogli da saopšte tačan broj poginulih, ali su naveli da je u letjelici koja je krenula na čarter let iz Esendona ka ostrvu King bilo pet osoba.

“U ovoj fazi možemo reći da su sve osobe koje su bile u avionu stradale”, rekao je pomoćnik komesara Stefan Leane.

A plane has crashed on approach to Essendon Airport. pic.twitter.com/mAVAMYNcDc — ABC Radio Melbourne (@abcmelbourne) February 20, 2017

Lokalni mediji su javili da je u avionu bilo i američkih državljana.

Flight path of the aircraft. Possibly catastrophic engine failure. Whatever happened, it happened very quickly. #Essendon pic.twitter.com/gJE2TIPLvc — Matt Di Toro (@matt_ditoro) February 20, 2017

(Tanjug)