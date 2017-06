Autoputevi RS: Milijarde su laž, a 70 kilometara elitnih saobraćajnica istina

Preduzeće “Autoputevi Republike Srpske” vodi računa o prihodima i novac usmjerava isključivo u izgradnju i održavanje mreže autoputeva koja će do kraja godine obuhvatati više od 100 kilometara, saopšteno je iz ovog preduzeća.



U saopštenju se ističe da su potpuno neosnovani navodi pojedinih medija i analitičara o navodnim milijardama KM, koje su se u proteklom periodu slile u BiH i Republiku Srpsku i koje su, isto tako navodno, umjesto u izgradnju novih kilometara autoputa, utrošene u druge svrhe.

Po osnovu prihoda od putarine, kao vrste indirektnog poreza koji pripada Javnom preduzeću “Autoputevi Republike Srpske”, u proteklih osam godina prikupljeno je 370 miliona KM ili prosječno godišnje 46 miliona KM.

Ovi prihodi prikupljeni su od 1. juna 2009. godine, od kada postoje “Autoputevi Republike Srpske”, a od proljeća 2015. godine ovo preduzeće naplaćuje i putarinu na autoputevima u Srpskoj, tako da je do danas naplaćeno nešto više od pet miliona KM.

U ovoj godini očekuje se naplata putarine od oko osam miliona KM, saopšteno je iz preduzeća “Autoputevi Republike Srpske”.

Trenutno se u Republici Srpskoj koristi nešto više od 70 kilometara autoputa, zahvaljujući činjenici da je u jesen 2011. godine u saobraćaj pušten evropski koridor E 661 Gradiška – Banjaluka dužine 34 kilometra, a u septembru 2016. godine i prva dionica autoputa “9. januar” Banjaluka – Doboj, na pravcu od Doboja do Prnjavora, duga 36,6 kilometara.

Do kraja godine trebalo bi da bude završena izgradnja druge dionice autoputa “9. januar” na pravcu od Laktaša do Prnjavora, ukupne dužine 35,3 kilometra.

Već naredne godine trebalo bi da počne izgradnja prvih 6,5 kilometara autoputa na koridoru 5 C, a očekuje se i finalizacija pregovora sa kineskim partnerima o izgradnji autoputeva na pravcu od Banjaluke do Mliništa, te od Banjaluke do Prijedora.

Izgradnja mreže autoputeva u Republici Srpskoj finansira se kreditima evropskih banaka, a prihod ostvaren po osnovu akciza i naplate putarine na postojećim dionicama autoputeva, preduzeće “Autoputevi” koristi za servisiranje obaveza prema kreditorima.

Servisiranje ovih kredita obezbjeđuje se iz sredstava akcize, a od 2009. godine preduzeće je na ime otplate glavnice kredita i pripadajućih kamata izdvojilo 190 miliona KM.

Osim toga, preduzeće je za potrebe eksproprijacije zemljišita i obezbjeđenje dokumentacije za izgradnju autoputeva izdvojilo 81.130.536 KM.

Novac je utrošen i za finasiranje dijela radova koji nisu finansirani iz kreditnih sredstava, za uspostavljanje sistema naplate putarine, kao i za tekuće troškove.

