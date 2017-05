Autom uletio među pješake na Tajms skveru, jedan mrtav, preko 20 povređenih

Jedna osoba je stradala, a najmanje 22 su povrijeđene nakon što je automobil u punoj brzini uletio među pješake na njujorškom Tajms skveru. Vozač, 26-godišnji Njujorčanin, je priveden.

Očevici su rekli Rojtersu da je izgledalo kao da je vozač namjerno uletio među pješake u crvenom automobilu. Jedna osoba je poginula, a 22 su povrijeđene.

Vozač, 26-godišnji Ričard Rohas iz Bronksa, je uhapšen, javlja Rojters. On je već dva puta privođen zbog vožnje u pijanom stanju.

Times Square just went nuts. People screaming and running, the place is swarming with emergency vehicles and cops. People injured. WTF pic.twitter.com/oqQFcr75Uh

Gradonačelnik Njujorka Bil de Blazio rekao je da je uhapšeni građanin SAD i bivši pripadnik američke Mornarice.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr

