Autobusi bez klime, prozori se ne mogu otvoriti, nestane i goriva

U gradskom prevozu sve je moguće, pa da i autobus ostane bez goriva i preskoči liniju u vrijeme kada je promet najgušći, oko 16.30 časova kada se većina radnika vraća sa posla. Upravo to se desilo autobusu “Centrala” na liniji 14 B Autobuska stanica – Starčevica – Kočić na Rebrovcu.

Pored toga, svakodnevne su pritužbe građana da se voze u gasnim komorama na točkovima, jer klima-uređaji se ne pale, a prozori se zbog reklamnih folija ne mogu otvarati.

Putnici koji su u petak, kako kažu, bukvalno prokuvali čekajući autobus 14 B kažu da se čudom nisu mogli načuditi kada su čuli razlog zbog kojeg su ostali bez prevoza.

– Kada smo pitali zašto je linija preskočena, rečeno nam je da se na instrument tabli upalila crvena lampica za gorivo i da tada autobus ne može da vozi. Pa zar se i to dešava da usred radnog vremena i kada je najveći špic autobus ostane bez goriva? Pored toga što sam se sa gomilom putnika kuvala još pola sata na stanici, zakasnila sam na sve druge obaveze koje sam imala to poslijepodne. Zaista sam bila ljuta – ispričala je stanovnica Starčevice Silvana Kostantinović.

Navela je da je neshvatljivo da prevoznik koji drži linije u najnaseljenijim dijelovima grada kao što su Starčevica i Borik nije u stanju da ni na svakih pola časa obezbijedi po jedan autobus.

– Brojni autobusi na linijama koje opslužuju manje naseljena područja voze na svakih 15 minuta, a mi autobus imamo na svakih 30. Sada su počeli i da ostaju bez goriva. Dešavalo mi se i da zakasnim na posao jer na pola puta autobus stane zbog kvara, pa prelazim u drugi ili zovem taksi. Ljeti je vožnja gradskim prevozom pakao jer voze bez klima-uređaja, a zimi čim padne snijeg linije izostaju jer su autobusi u kvaru – požalila se Kostantinovićeva.

I Bosa Zeljković, koja se vozi na liniji broj šest “Bočac tursa” koja saobraća od Lauša ka Novoj autobuskoj stanici, nezadovoljna je uslugom prevoza jer autobus kojim putuje nema prozora ni klime.

– Bitno je da su nam povisili cijene mjesečnih karata, a što je usluga nikakva, to nema veze. Jedan od autobusa je sav u šajbama i nema ni malog prozorčića koji bi se mogao otvoriti. Bez klime je vrućina nesnosna, a o zagušljivosti i ustajalim mirisima neću ni da govorim. Na podu iznad točka je ogromna rupa od oštećenja, pa se vozimo kao u filmu “Ko to tamo peva”. To mi i ne smeta jer izuzev šibera tuda jedino cirkuliše vazduh – kazala je Zeljkovićeva.

Prevoznici

Direktorica preduzeća “Bočac turs” Slobodanka Marčeta kratko je prokomentarisala da su optužbe neosnovane. U direkciji preduzeća “Central” nisu htjeli da komentarišu pritužbe građana na njihove usluge prevoza.

