Austrija: Braća iz BiH ukrala nakit vrijedan 1,26 miliona evra

Dva brata iz BiH našla su se na optuženičkoj klupi u Austriji zbog sumnje da su Salcburgu, Gornjoj Austriji i Bavarskoj ukrali nakit i drugu robu vrijednu čak 1,3 miliona evra.

Sumnja se da su tridesetpetogodišnjak i njegov pet godina mlađi brat, čija imena nisu otkrivena, dio kriminalne grupe koja je krađe počinila tokom prošle i pretprošle godine. Stariji brat je živio u Salcburgu i radio kao vozač kamiona, dok je drugi dolazio povremeno i obavljao sezonske poslove.

U optužnici se navodi da su im meta bile firme i skupocjeni automobili, a krali su i nakit, novac i odjeću. Sumnja se da su iz zlatare i antikvarnice ukrali nakit u vrijednosti od 1,26 miliona evra, od čega je samo jedan prsten bio vrijedan oko 66.000 evra.

Iz jedne apoteke u okolini Salcburga ukrali su sef u kojem je bilo 20.000 evra, a iz prodavnice sportske opreme „Intersport outlet centar“ gotovine i tekstila u vrijednosti oko 23.000 evra.

Za krađu automobila koristili su posebne uređaje, odnosno elektronske imobilajzere. U sudnici je rečeno da je dio ukradenih stvari, te profesionalni alat za provale pronađen u stanu tridesetpetogodišnjaka.

Braća su na sudu rekli da nisu krivi i da su tragovi njihovog DNK pronađenog na mjestima krađa samo koincidencija.

“Nemam nikakve veze sa tim”, kratko je odgovorio stariji optuženi brat na pitanje sudije Betine Makones-Kurkovski, predsjednika sudskog vijeća na regionalnom sudu u Salcburgu. Međutim, prezentovani dokazi govore drugačiju priču. Njegov DNK trag otkriven je na alatima za provalu, na užetu za vuču koji je pronađen nedaleko od razbijenog prozora na „Intersport“ prodavnici, kao i „audiju“ koji je ukraden u Gornjoj Austriji. Za sada se zna da su deo plijena prodali u BiH.

Advokat Kurt Jelinek, koji brani oba brata, zatražio je oslobađajuću presudu.

“Prezentovani su dokazi koji ne pokazuju dovoljno o umiješanosti mojih klijenata u ova krivična djela”, rekao je on.

Braća formirali grupu lopova

Tridesetpetogodišnjak se od ljetos nalazi u pritvoru, a tužilaštvo je ubijeđeno da je on sa mlađim bratom i još četiri osobe formirao grupu profesionalnih pljačkaša. Baza im je bila u njegovom stanu gdje je pronađen alat za provale, ali je on rekao da to nije njegovo, već pripada njegovom prijatelju koji je živio sa njim.

